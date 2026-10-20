Де сховатися від ядерної війни? Найбезпечніші місця на планеті
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Хто виживе після кінця світу?
Найбільші шанси вижити при глобальній ядерній війні мають країни Південної півкулі та віддалені острови з розвиненим сільським господарством та автономною енергетикою. Такого висновку дійшли провідні моделі штучного інтелекту.
Наприклад, ШІ Claude у відповідь на запит "Телеграфа" зазначив, що потенційні цілі при ядерному конфлікті знаходяться у Північній півкулі. Високі шанси на виживання тут мають лише жителі Ісландії.
1. Відповідь Claude: Південна півкуля та острови-"сховища"
Штучний розум акцентує на дослідженнях Nature Food, згідно з якими основні цілі знаходяться у північній частині планети. Таким чином, найкращі шанси мають такі країни:
- Австралія та Нова Зеландія: вирощують багато продовольства, мають мале населення, помірний клімат та оточені океаном, що пом’якшує похолодання.
- Аргентина, Уругвай, Парагвай: потужні експортери продовольства.
- Острови-сховища: Ісландія (геотермальна енергія), а також Соломонові Острови та Вануату (здатні зберегти суспільство без зовнішньої торгівлі).
- Головні чинники: відсутність військових баз, самозабезпечення енергією та їжею, мінімальна залежність від імпорту.
2. Відповідь Gemini: Продовольчий профіцит та ізоляція
Нейромережа робить наголос на науковому моделюванні ядерної зими та руйнуванні озонового шару, виділяючи топрегіони:
- Нова Зеландія: віддаленість від Північної півкулі, надлишок їжі та відновлювана енергетика (геотермальна та гідро).
- Австралія: величезний аграрний сектор, здатний прогодувати населення навіть за падіння врожайності на 50–80% (мінус — наявність баз США).
- Аргентина та Чилі: розташовані на південь від екватора, де опади та сажа будуть мінімальними, мають багаті сільгоспугіддя.
- Тихоокеанські держави (Вануату, Фіджі): не становлять стратегічного інтересу для конфліктуючих сторін.
- Ісландія: ізольований острів із рибальством та чистою енергетикою, але з дефіцитом зерна.
3. Відповідь ChatGPT: Комплексна стійкість та нові дані
ШІ також посилається на дослідження Nature Food, наголошуючи на важливості стабільної державності та інфраструктури:
- Нова Зеландія: ідеальне географічне розташування та сільське господарство, але вразливість через залежність від імпорту палива, техніки та добрив.
- Австралія: найкращий сумарний показник ресурсів і енергії, хоча військово-політичні союзи підвищують ризики точкових ударів.
- Ісландія, Вануату, Соломонові Острови: висока ізоляція та природний потенціал, проте зупинка глобальної логістики викличе дефіцит медикаментів та промтоварів.
- Південна Америка: Чилі та Перу виділяються як регіони, найбільш стійкі до наслідків ядерної зими.
Додамо, що виживання при глобальній ядерній війні залежить не тільки від відсутності прямих ракетних ударів, а й від здатності країни впоратися з її довгостроковими наслідками: ядерною зимою, різким падінням температури, глобальним голодом та повним колапсом світової торгівлі.
Раніше "Телеграф" повідомляв де може спалахнути ядерний конфлікт. Серед потенційних сценаріїв розглядається й Україна.