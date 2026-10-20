Де сховатися від ядерної війни? Найбезпечніші місця на планеті

Хто виживе після кінця світу?

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Найбільші шанси вижити при глобальній ядерній війні мають країни Південної півкулі та віддалені острови з розвиненим сільським господарством та автономною енергетикою. Такого висновку дійшли провідні моделі штучного інтелекту.

Наприклад, ШІ Claude у відповідь на запит "Телеграфа" зазначив, що потенційні цілі при ядерному конфлікті знаходяться у Північній півкулі. Високі шанси на виживання тут мають лише жителі Ісландії.

1. Відповідь Claude: Південна півкуля та острови-"сховища"

Штучний розум акцентує на дослідженнях Nature Food, згідно з якими основні цілі знаходяться у північній частині планети. Таким чином, найкращі шанси мають такі країни:

Австралія та Нова Зеландія: вирощують багато продовольства, мають мале населення, помірний клімат та оточені океаном, що пом’якшує похолодання.

вирощують багато продовольства, мають мале населення, помірний клімат та оточені океаном, що пом’якшує похолодання. Аргентина, Уругвай, Парагвай: потужні експортери продовольства.

потужні експортери продовольства. Острови-сховища: Ісландія (геотермальна енергія), а також Соломонові Острови та Вануату (здатні зберегти суспільство без зовнішньої торгівлі).

Ісландія (геотермальна енергія), а також Соломонові Острови та Вануату (здатні зберегти суспільство без зовнішньої торгівлі). Головні чинники: відсутність військових баз, самозабезпечення енергією та їжею, мінімальна залежність від імпорту.

Застереження від Claude

2. Відповідь Gemini: Продовольчий профіцит та ізоляція

Нейромережа робить наголос на науковому моделюванні ядерної зими та руйнуванні озонового шару, виділяючи топрегіони:

Нова Зеландія: віддаленість від Північної півкулі, надлишок їжі та відновлювана енергетика (геотермальна та гідро).

віддаленість від Північної півкулі, надлишок їжі та відновлювана енергетика (геотермальна та гідро). Австралія: величезний аграрний сектор, здатний прогодувати населення навіть за падіння врожайності на 50–80% (мінус — наявність баз США).

величезний аграрний сектор, здатний прогодувати населення навіть за падіння врожайності на 50–80% (мінус — наявність баз США). Аргентина та Чилі: розташовані на південь від екватора, де опади та сажа будуть мінімальними, мають багаті сільгоспугіддя.

розташовані на південь від екватора, де опади та сажа будуть мінімальними, мають багаті сільгоспугіддя. Тихоокеанські держави (Вануату, Фіджі): не становлять стратегічного інтересу для конфліктуючих сторін.

не становлять стратегічного інтересу для конфліктуючих сторін. Ісландія: ізольований острів із рибальством та чистою енергетикою, але з дефіцитом зерна.

Gemini назвав ключові фактори для виживання

3. Відповідь ChatGPT: Комплексна стійкість та нові дані

ШІ також посилається на дослідження Nature Food, наголошуючи на важливості стабільної державності та інфраструктури:

Нова Зеландія: ідеальне географічне розташування та сільське господарство, але вразливість через залежність від імпорту палива, техніки та добрив.

ідеальне географічне розташування та сільське господарство, але вразливість через залежність від імпорту палива, техніки та добрив. Австралія: найкращий сумарний показник ресурсів і енергії, хоча військово-політичні союзи підвищують ризики точкових ударів.

найкращий сумарний показник ресурсів і енергії, хоча військово-політичні союзи підвищують ризики точкових ударів. Ісландія, Вануату, Соломонові Острови: висока ізоляція та природний потенціал, проте зупинка глобальної логістики викличе дефіцит медикаментів та промтоварів.

висока ізоляція та природний потенціал, проте зупинка глобальної логістики викличе дефіцит медикаментів та промтоварів. Південна Америка: Чилі та Перу виділяються як регіони, найбільш стійкі до наслідків ядерної зими.

ChatGPT вважає Нову Зеландію найкращим місцем для виживання під час глобальної війни

Де шанси вижити більше?/Інфографіка ШІ

Додамо, що виживання при глобальній ядерній війні залежить не тільки від відсутності прямих ракетних ударів, а й від здатності країни впоратися з її довгостроковими наслідками: ядерною зимою, різким падінням температури, глобальним голодом та повним колапсом світової торгівлі.

Раніше "Телеграф" повідомляв де може спалахнути ядерний конфлікт. Серед потенційних сценаріїв розглядається й Україна.