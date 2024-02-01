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Манікюр, який категорично не можна робити у 2024 році: антитренди (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Перенасиченість на нігтях дуже не вітається Новина оновлена 24 лютого 2024, 18:33
Перенасиченість на нігтях дуже не вітається. Фото instagram.com/nailzbynatalia

Мода на довгий час залишила ці дизайни у минулому

Жінки дедалі уважніше ставляться до вибору манікюру для своїх нігтів. Однак так само багато хто шукає ті малюнки та дизайни, які вийшли з моди, щоб не "впасти в бруд" перед подругами.

До списку антитрендів манікюру на 2024 рік увійшли масивність та перенасиченість, пише "Фокус". Їх слід уникати вже відсьогодні.

Багато дизайну

Нині мінімалізм має велику популярність, в той час, як надмірне прикрашення та складні візерунки йдуть на задній план. Варто звернути увагу на прості покриття з однотонним лаком та мінімальним декором.

манікюр з рожевим лаком

Масивність

Разом з яскравим дизайном популярність набирають і покриття з 3D-ефектами. Однак вони можуть бути не дуже зручними, оскільки зачіплюються та викликають дискомфорт. Можливо, краще вибрати простіші варіанти.

рожевий манікюр з сердечками

Французький манікюр

Хоч і французький манікюр вічний, але зараз у тренді різні варіації цього стилю. Відтінки рожевого та білого йдуть на задній план. Сучасні варіанти включають "френч навпаки", коли смуга малюється з протилежного боку нігтя, а також різноманітність інших кольорів.

Французький манікюр

Раніше ми розповідали про рожевий манікюр. Це один із найбільш затребуваних у сфері нейл-арту, який тривалий час асоціювався лише з жіночністю та ніжністю. Однак у цього кольору набагато більше аспектів, ніж ми звикли уявляти.

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#Мода #Манікюр #Антітренд