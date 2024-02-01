Манікюр, який категорично не можна робити у 2024 році: антитренди (фото)

Мода на довгий час залишила ці дизайни у минулому

Жінки дедалі уважніше ставляться до вибору манікюру для своїх нігтів. Однак так само багато хто шукає ті малюнки та дизайни, які вийшли з моди, щоб не "впасти в бруд" перед подругами.

До списку антитрендів манікюру на 2024 рік увійшли масивність та перенасиченість, пише "Фокус". Їх слід уникати вже відсьогодні.

Багато дизайну

Нині мінімалізм має велику популярність, в той час, як надмірне прикрашення та складні візерунки йдуть на задній план. Варто звернути увагу на прості покриття з однотонним лаком та мінімальним декором.

Масивність

Разом з яскравим дизайном популярність набирають і покриття з 3D-ефектами. Однак вони можуть бути не дуже зручними, оскільки зачіплюються та викликають дискомфорт. Можливо, краще вибрати простіші варіанти.

Французький манікюр

Хоч і французький манікюр вічний, але зараз у тренді різні варіації цього стилю. Відтінки рожевого та білого йдуть на задній план. Сучасні варіанти включають "френч навпаки", коли смуга малюється з протилежного боку нігтя, а також різноманітність інших кольорів.

Раніше ми розповідали про рожевий манікюр. Це один із найбільш затребуваних у сфері нейл-арту, який тривалий час асоціювався лише з жіночністю та ніжністю. Однак у цього кольору набагато більше аспектів, ніж ми звикли уявляти.