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Дизайн весняний 2024: актуальні ідеї модного манікюру у білому кольорі (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Білий – тренд весняного сезону 2024 Новина оновлена 23 лютого 2024, 20:32
Білий – тренд весняного сезону 2024. Фото instagram.com

Білий лак необов’язково має символізувати лише сніг

Білий весняний манікюр — це дуже універсальний вибір. Він легко поєднується з будь-яким одягом, завжди надає образу стильного та свіжого вигляду, особливо якщо його доповнити модними аксесуарами, та виділяє індивідуальність його власниці.

Якщо ви давно хотіли спробувати білий манікюр, у цей період точно не потрібно шукати жодних виправдань. Хоча зима з її нескінченними снігами поступово йде, навесні білі нігті залишаються в тренді.

Білий манікюр може мати як один простий відтінок, так і різноманітні дизайнерські варіанти, що підходять як для коротких, так і для довгих нігтів. Навіть деякі модниці віддають перевагу білій манікюрній гамі, залишаючись вірними своєму ексцентричному стилю.

Білий манікюр 2024: 8 найкрасивіших дизайнів

білий манікюр
білі нігті
білий манікюр
білі нігті
білий манікюр
білий лак на нігтях
білий манікюр
білий лак на нігтях

Раніше ми розповідали про рожевий манікюр. Це один із найбільш затребуваних у сфері нейл-арту, який тривалий час асоціювався лише з жіночністю та ніжністю. Однак у цього кольору набагато більше аспектів, ніж ми звикли уявляти.

Також "Телеграф" писав про патріотичний дизайн для нігтів. Є яскраві ідеї синьо-жовтого манікюру, які сподобаються кожній українці.

Теги:
#Мода #Манікюр #Стиль