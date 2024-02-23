Дизайн весняний 2024: актуальні ідеї модного манікюру у білому кольорі (фото)

Білий лак необов’язково має символізувати лише сніг

Білий весняний манікюр — це дуже універсальний вибір. Він легко поєднується з будь-яким одягом, завжди надає образу стильного та свіжого вигляду, особливо якщо його доповнити модними аксесуарами, та виділяє індивідуальність його власниці.

Якщо ви давно хотіли спробувати білий манікюр, у цей період точно не потрібно шукати жодних виправдань. Хоча зима з її нескінченними снігами поступово йде, навесні білі нігті залишаються в тренді.

Білий манікюр може мати як один простий відтінок, так і різноманітні дизайнерські варіанти, що підходять як для коротких, так і для довгих нігтів. Навіть деякі модниці віддають перевагу білій манікюрній гамі, залишаючись вірними своєму ексцентричному стилю.

Білий манікюр 2024: 8 найкрасивіших дизайнів

Раніше ми розповідали про рожевий манікюр. Це один із найбільш затребуваних у сфері нейл-арту, який тривалий час асоціювався лише з жіночністю та ніжністю. Однак у цього кольору набагато більше аспектів, ніж ми звикли уявляти.

Також "Телеграф" писав про патріотичний дизайн для нігтів. Є яскраві ідеї синьо-жовтого манікюру, які сподобаються кожній українці.