Тренд для найсміливіших: з чим зірки моди носять мереживну спідницю цього сезону (фото)
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Розповідаємо, з чим носити спідницю з мережива, щоб виглядати стильно
У гардероби модниць впевнено входить ніжна мереживна спідниця. Це вбрання легко поєднується з різними стилями, від вишуканих образів до аутфітів у стилі гранж, і кожна може інтерпретувати його відповідно до власних модних уподобань. Серед варіантів — міді, міні, яскрава або однотонна — мереживна спідниця стає одним із незамінних трендів цієї весни.
На подіумах весна-літо 2024 року мереживні спідниці представлені у різноманітних варіаціях, зазначає видання Vogue. Dior вибрали делікатність для створення витонченого образу, поєднуючи спідницю із чорним блейзером та бездоганною білою сорочкою. Michael Kors віддали перевагу монохромному стилю, представивши мереживну спідницю в поєднанні з чорною сорочкою великого розміру і босоніжками.
Мойя Мохінні постала в білій мереживній спідниці асиметричної форми, доповнивши її шкіряним бомбером та чоботями з гострим носом. Вона доповнила образ чорною шкіряною сумкою та прикрасами золотого відтінку.
Кендалл Дженнер демонструвала чорний мереживний ансамбль бренду Miu Miu, що складається з міді-спідниці та топу. Образ був доповнений босоніжками на високих підборах.
Софія Роу приєдналася до тренду, поєднавши мереживну спідницю з топом Бардо. Доповнила її образ маленька сумка Lady Dior.
Зої Салдана обрала білу мереживну спідницю довжини міді. Образ завершили перлинні сережки Dior та чорний перлинний чокер.
Для показу Miu Miu Нікі Ву обрала чорну мереживну спідницю, додавши до неї шкіряну куртку та байкерські черевики.
Амалі Гассманн віддала перевагу чорній моделі довжини міді з сітчастим корсетом-байкою. Вона завершила свій образ шкіряною мікросумкою Dior Bobby.
Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди стали найсуперечливішими у 2024 році. Частина з них досить універсальні, а деякі здадуться занадто зухвалими навіть найсміливішим модницям.