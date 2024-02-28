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Тренд для найсміливіших: з чим зірки моди носять мереживну спідницю цього сезону (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
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Автор
Прозора спідниця виведе ваш образ на новий рівень Новина оновлена 28 лютого 2024, 19:08
Прозора спідниця виведе ваш образ на новий рівень. Фото Freepik

Розповідаємо, з чим носити спідницю з мережива, щоб виглядати стильно

У гардероби модниць впевнено входить ніжна мереживна спідниця. Це вбрання легко поєднується з різними стилями, від вишуканих образів до аутфітів у стилі гранж, і кожна може інтерпретувати його відповідно до власних модних уподобань. Серед варіантів — міді, міні, яскрава або однотонна — мереживна спідниця стає одним із незамінних трендів цієї весни.

На подіумах весна-літо 2024 року мереживні спідниці представлені у різноманітних варіаціях, зазначає видання Vogue. Dior вибрали делікатність для створення витонченого образу, поєднуючи спідницю із чорним блейзером та бездоганною білою сорочкою. Michael Kors віддали перевагу монохромному стилю, представивши мереживну спідницю в поєднанні з чорною сорочкою великого розміру і босоніжками.

модний лук з прозорою спідницею
Показ Dior. Фото: Vogue
стильний лук з мереживною спідницею
Показ Michael Kors. Фото: Vogue

Мойя Мохінні постала в білій мереживній спідниці асиметричної форми, доповнивши її шкіряним бомбером та чоботями з гострим носом. Вона доповнила образ чорною шкіряною сумкою та прикрасами золотого відтінку.

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Сонцезахисні окуляри добре вписуються в образ. Фото: Vogue

Кендалл Дженнер демонструвала чорний мереживний ансамбль бренду Miu Miu, що складається з міді-спідниці та топу. Образ був доповнений босоніжками на високих підборах.

Кендал Дженнер стиль
Для родзинки Кендалл Дженнер вибрала шовкову білизну. Фото: Vogue

Софія Роу приєдналася до тренду, поєднавши мереживну спідницю з топом Бардо. Доповнила її образ маленька сумка Lady Dior.

Софія Роу стиль
Софія Роу вибрала темні черевики у тон сумці. Фото: Vogue

Зої Салдана обрала білу мереживну спідницю довжини міді. Образ завершили перлинні сережки Dior та чорний перлинний чокер.

з чим носити довгу мереживну спідницю
Зої Салдана доповнила образ біло-чорним напівпрозорим жилетом. Фото: Vogue

Для показу Miu Miu Нікі Ву обрала чорну мереживну спідницю, додавши до неї шкіряну куртку та байкерські черевики.

з чим носити прозору спідницю міді
Біла сумка доповнила образ. Фото: Vogue

Амалі Гассманн віддала перевагу чорній моделі довжини міді з сітчастим корсетом-байкою. Вона завершила свій образ шкіряною мікросумкою Dior Bobby.

з чим носити мереживну спідницю міді
Амалі Гассманн поєднує спідницю міді з чоботями з ремінцями. Фото: Vogue

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди стали найсуперечливішими у 2024 році. Частина з них досить універсальні, а деякі здадуться занадто зухвалими навіть найсміливішим модницям.

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#Мода #Стиль #Тренди