Що взути навесні, щоб було стильно: ці дев'ять "гарячих" трендів мають бути у вашому гардеробі (фото)
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З моди не виходять балетки і повертаються в’єтнамки
Новий сезон обіцяє бути багатим на цікаві моделі взуття, починаючи від простих, призначених на кожен день, до ошатних, акцентних, яскравих і ексцентричних, які стануть вишуканою деталлю весняного образу і додадуть стилю й шарму навіть найлаконічнішому вбранню.
Український стиліст Анастасія Кобильник виділила 9 модних трендів взуття навесну 2024. До списку увійшли балетки, в’єтнамки, слінгбеки і не тільки.
ЧОБОТИ SLOUCHY
З поверненням естетики 90-х та нульових серед трендів на весну 2024 року можемо відмітити чоботи силуету slouchy, у яких м’який верх вільно спадає вниз, утворюючи складки. Такі чоботи однозначно додадуть невимушеності та розслабленості в будь-який образ.
ВЗУТТЯ PEEP-TOE
Грандіозно повернулися з нульових і взуття з круглим вирізом у зоні пальців peep-toe (створені ще у 40-х роках). Оголені пальці ніг можемо помітити у різних видах взуття — від туфель до чобіт.
В’ЄТНАМКИ
В’єтнамки у різних варіаціях знову з’явилися в трендах — на низькому ході, платформі, підборах та з різними декоративними елементами. Дизайнери пропонують стилізувати це взуття як і в повсякденних, так і в вишуканих образах.
БАЛЕТКИ
Естетика balletcore знайшла місце серед трендів цього сезону, тому актуальними є балетки, особливо у моделі Mary Jane (з ремінцем спереду) — як класичні, так і з цікавими фактурами: з кристалами, сітчасті та прозорі.
СЛІНГБЕКИ
Елегантне взуття, підошва якого вигинається та загострюється в гострий носок або звужується до акуратного овалу і демонструє п’ятку — містить в собі весь шарм класичного стилю. Тому, не дивно, що з популярністю офісної естетики слінгбеки знову запали нам в душу, як і в 90-х роках.
НЕВИСОКІ ПІДБОРИ ТА ПЛАТФОРМА
Серед підборів популярними будуть невисокі підбори Kitten Heel та підбори-чарочки. А ще подіум заполонило взуття на платформі — особливо масивні лофери, сабо, клоги.
ГОСТРИЙ НОСОК
А серед різновидів мисів переважає гострий носок, настільки гострий, що його ще називають a knife-edge (ножеподібний кут).
FLOWERS
Пам’ятаємо про один із головних трендових елементів декору у 2024 році — квіти, якими бренди зараз активно прикрашають і взуття.
3D DECOR SHOES
Також на подіумах можна помітити багато взуття з настільки об’ємним декором, що сягає підлоги — взуття з довгим пір’ям, нитками чи масивними бантами.
Зазначимо, що весняні образи не можуть бути повними без верхнього одягу. Варто розглянути такі варіанти як пальто, плащі, шкіряні куртки та тренчі.