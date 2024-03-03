Что обуть весной, чтобы было стильно: эти девять "горячих" трендов должны быть в вашем гардеробе (фото)
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Из моды не выходят балетки и возвращаются вьетнамки
Новый сезон обещает быть богатым интересными моделями обуви, начиная от простых, предназначенных на каждый день, до нарядных, акцентных, ярких и эксцентричных, которые станут изысканной деталью весеннего образа и придадут стиль и шарм даже самому лаконичному наряду.
Украинский стилист Анастасия Кобильник выделила 9 модных трендов обуви весной 2024. В список вошли балетки, вьетнамки, слингбеки и не только.
САПОГИ SLOUCHY
С возвращением эстетики 90-х и нулевых среди трендов весной 2024 года можем отметить сапоги силуэта slouchy, в которых мягкий верх свободно падает вниз, образуя складки. Такие сапоги однозначно добавят непринужденность и расслабленность в любой образ.
ОБУВЬ PEEP-TOE
Грандиозно вернулись из нулевых и обуви с круглым вырезом в зоне пальцев peep-toe (созданные еще в 40-х годах). Обнаженные пальцы ног можем заметить в разных видах обуви – от туфель до сапог.
Вьетнамки
Вьетнамки в разных вариациях снова появились в трендах — на низком ходу, платформе, каблуке и с разными декоративными элементами. Дизайнеры предлагают стилизовать эту обувь как в повседневных, так и в изысканных образах.
БАЛЕТКИ
Эстетика balletcore нашла место среди трендов этого сезона, поэтому актуальны балетки, особенно у модели Mary Jane (с ремешком спереди) — как классические, так и с интересными фактурами: с кристаллами, сетчатые и прозрачные.
СЛИНГБЕКИ
Элегантная обувь, подошва которой изгибается и обостряется в острый носок или сужается к аккуратному овалу и демонстрирует пятку – включает в себя весь шарм классического стиля. Поэтому, неудивительно, что с популярностью офисной эстетики слингбеки снова впали нам в душу, как и в 90-х годах.
НЕВЫСОКИЕ ПОДБОРЫ И ПЛАТФОРМЫ
Среди каблуков популярными будут невысокие каблуки Kitten Heel и каблуки-рюмочки. А еще подиум заполонила обувь на платформе – особенно массивные лоферы, сабо, клоги.
ОСТРЫЙ НОСОК
Среди разновидностей мысов преобладает острый носок, настолько острый, что его еще называют a knife-edge (ножеобразный угол).
FLOWERS
Помним об одном из главных трендовых элементов декора в 2024 году – цветах, которыми бренды сейчас активно украшают и обувь.
3D DECOR SHOES
Также на подиумах можно заметить много обуви со столь объемным декором, что достигает пола — обувь с длинными перьями, нитями или массивными бантами.
Отметим, что весенние образы не могут быть полны без верхней одежды. Следует рассмотреть такие варианты как пальто, плащи, кожаные куртки и тренчи.