Час обирати верхній одяг! Яке пальто купити навесні 2024, щоб мати стильний вигляд

Новий сезон багатий на цікаві тренди

Мода на верхній одяг досить мінлива. Наприклад, комбінація пальт зі спортивними костюмами прийшла до нас ще у 2021, але вже кілька сезонів не була актуальною. Цьогоріч в моді пастельні відтінки цього верхнього одягу, а також яскраві кольори. Раніше "Телеграф" писав, які аксесуари в тренді у 2024, а тепер ділиться, яке пальто варто придбати цієї весни.

Цьогоріч у тренді комфорт і сміливі рішення. В пальтах це також помітно. Про це повідомляє "Телеграф".

Класичні пальта

В моді таке пальто середньої довжини. Однак згідно з особливостями фігури та зросту можна обрати те, яке вам пасуватиме. Варто обирати класичні відтінки. Чорний, бежевий або білий — ці кольори завжди в моді.

Пальто букле

Пальто з такої тканини — універсальний варіант. Його можна носити і зі спортивним одягом, і з легкою сукнею. Оскільки цьогоріч в моді яскраві відтінки, варто звернути увагу на фіолетові та коралові пальта.

Тваринний принт

Такі принти повернулися в моду у 2024. Краще поєднувати таке пальто з однотонними одягом бежевого чи чорного кольору.

Шкіряне пальто

Особливо актуальні тренчі, однак і класичні пальта з екошкіри не менш популярні в цьому сезоні. Такий верхній одяг має стильний і неординарний вигляд.

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки в моді навесні 2024. В цьому сезоні можна не боятися акцентних сумок яскравих кольорів.