Пора выбирать верхнюю одежду! Какое пальто купить весной 2024, чтобы выглядеть стильно

Новый сезон богат интересными трендами

Мода на верхнюю одежду достаточно изменчива. К примеру, комбинация пальто со спортивными костюмами пришла к нам еще в 2021, но уже несколько сезонов не была актуальной. В этом году в моде пастельные оттенки этой верхней одежды, а также яркие цвета. Ранее "Телеграф" писал, какие аксессуары в тренде в 2024 году, а теперь делится, какое пальто стоит приобрести этой весной.

В этом году в тренде комфорт и смелые решения. В пальто это тоже заметно. Об этом сообщает "Телеграф".

Классические пальто

В моде такое пальто средней длины. Однако согласно особенностям фигуры и роста можно выбрать то, что вам подходит. Следует выбирать классические оттенки. Черный, бежевый или белый – эти цвета всегда в моде.

Пальто букле

Пальто из такой ткани – универсальный вариант. Его можно носить и со спортивной одеждой, и с легким платьем. Поскольку в этом году в моде яркие оттенки, стоит обратить внимание на фиолетовые и коралловые пальто.

Животный принт

Такие принты вернулись в моду в 2024 году. Лучше сочетать такое пальто с однотонной одеждой бежевого или черного цвета.

Кожаное пальто

Особенно актуальны тренчи, однако и классические пальта из экокожи не менее популярны в этом сезоне. Такая верхняя одежда имеет стильный и неординарный вид.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки в моде весной 2024 года. В этом сезоне можно не опасаться акцентных сумок ярких цветов.