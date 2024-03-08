Класичний чи яскравий: найцікавіші ідеї манікюру на весну 2024

Ці ідеї манікюру не залишать вас байдужим

Весна — це завжди пора оновлення, час експериментів і сміливих ідей. Це стосується й зовнішнього вигляду: можна пробувати щось нове. Ми вже писали, на який одяг варто звернути увагу навесні 2024, а тепер дізнайтесь, який манікюр буде актуальним у цьому сезоні.

Модною навесні 2024 року вважатиметься коротка довжина нігтів, круглої або овальної форми. І це дуже зручно та практично, тож можна порадіти. У тренді залишатимуться спокійні відтінки, але й будуть деякі новинки.

Френч

Так, традиційний французький манікюр досі залишаться на піку популярності. Він має доречний вигляд у будь-якій ситуації. Тому й багато жінок обирають саме його, бо він не набридає. Френч додасть вам жіночності та елегантності. Можна робити не лише манікюр ніжних відтінків, а й яскравих.

Металевий нейл-арт

Для тих, кому набридла класика, підійде дещо екстравагантне — нігті з виглядом металу. Володіючи особливими техніками, майстри надають нігтям ефект золота, срібла, бронзи. Це має дуже цікавий та небанальний вигляд. Ви точно відрізнятиметесь від інших.

Всі варіації синього

Синій колір у манікюрі — тренд 2024 року. Глибокі та насичені відтінки чудово підкреслять вашу індивідуальність. Можна використати синій у дизайні, наприклад, квітах. Або ж зробити френч на основі цього кольору. У будь-якому випадку не прогадаєте.

Котяче око

Ця техніка досі має велику кількість прихильниць, бо креативна та приваблює увагу інших. Майстри створюють малюнок, який нагадує котячу зіницю. Такий манікюр стане родзинкою вашого образу.

Мереживо

Така техніка на нігтях буде особливо доречною навесні. Майстри малюють особливі лінії, за рахунок яких створюється ефект мережива на нігтях. Нерідко їх доповнюють різними квітами. Якщо хочеться експериментів — можете спробувати.

Нещодавно "Телеграф" розповідав про ті варіанти манікюру, які вже стали антритрендом. Не варто обирати складні дизайни, масивні ефекти та кілька різних кольорів водночас. Краще надати перевагу простішим варіантам.