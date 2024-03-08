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Классический или яркий: самые интересные идеи маникюра на весну 2024

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Самые модные идеи для маникюра весной 2024 Новость обновлена 08 марта 2024, 09:36
Самые модные идеи для маникюра весной 2024. Фото Pinterest

Эти идеи маникюра не оставят вас равнодушным

Весна – это всегда пора обновления, время экспериментов и смелых идей. Это касается и внешнего вида: можно пробовать что-нибудь новое. Идей для маникюра остается очень много, так что узнайте, на какие варианты обратить внимание.

Модной весной 2024 будет считаться короткая длина ногтей, круглой или овальной формы. И это очень удобно и практично, так что можно порадоваться. В тренде будут оставаться спокойные оттенки, но и некоторые новинки.

Френч

Да, традиционный французский маникюр до сих пор останется на пике популярности. Он имеет уместный вид в любой ситуации. Поэтому и многие женщины выбирают именно его, потому что он не надоедает. Френч придаст вам женственность и элегантность. Можно делать не только маникюр нежных оттенков, но и ярких.

Френч все еще популярен

Металлический нейл-арт

Для тех, кому надоела классика, подойдет немного экстравагантное — ногти с видом металла. Обладая особыми техниками, мастера придают ногтям эффект золота, серебра, бронзы. Это очень интересный и небанальный вид. Вы точно будете отличаться от других.

Металический дизайн снова в моде

Все вариации синего

Синий цвет в маникюре – тренд 2024 года. Глубокие и насыщенные оттенки отлично подчеркнут вашу индивидуальность. Можно использовать синий в дизайне, например цветах. Или сделать френч на основе этого цвета. В любом случае не прогадаете.

Синий маникюр актуален

Кошачий глаз

Эта техника до сих пор имеет большое количество поклонниц, потому что креативная и привлекает внимание других. Мастера создают рисунок, напоминающий кошачий зрачок. Такой маникюр станет изюминкой вашего образа.

Кошачий глаз - опять в тренде

Кружево

Такая техника на ногтях будет особенно кстати весной. Мастера рисуют особые линии, за счет которых создается эффект кружева на ногтях. Нередко их дополняют разными цветами. Если хочется экспериментов – можете попробовать.

Кружево на ногтях красиво выглядит

Недавно "Телеграф" рассказывал о тех вариантах маникюра, которые уже стали антритрендом. Не стоит выбирать сложные дизайны, массивные эффекты и несколько разных цветов. Лучше отдать предпочтение более простым вариантам.

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