Классический или яркий: самые интересные идеи маникюра на весну 2024

Эти идеи маникюра не оставят вас равнодушным

Весна – это всегда пора обновления, время экспериментов и смелых идей. Это касается и внешнего вида: можно пробовать что-нибудь новое. Идей для маникюра остается очень много, так что узнайте, на какие варианты обратить внимание.

Модной весной 2024 будет считаться короткая длина ногтей, круглой или овальной формы. И это очень удобно и практично, так что можно порадоваться. В тренде будут оставаться спокойные оттенки, но и некоторые новинки.

Френч

Да, традиционный французский маникюр до сих пор останется на пике популярности. Он имеет уместный вид в любой ситуации. Поэтому и многие женщины выбирают именно его, потому что он не надоедает. Френч придаст вам женственность и элегантность. Можно делать не только маникюр нежных оттенков, но и ярких.

Металлический нейл-арт

Для тех, кому надоела классика, подойдет немного экстравагантное — ногти с видом металла. Обладая особыми техниками, мастера придают ногтям эффект золота, серебра, бронзы. Это очень интересный и небанальный вид. Вы точно будете отличаться от других.

Все вариации синего

Синий цвет в маникюре – тренд 2024 года. Глубокие и насыщенные оттенки отлично подчеркнут вашу индивидуальность. Можно использовать синий в дизайне, например цветах. Или сделать френч на основе этого цвета. В любом случае не прогадаете.

Кошачий глаз

Эта техника до сих пор имеет большое количество поклонниц, потому что креативная и привлекает внимание других. Мастера создают рисунок, напоминающий кошачий зрачок. Такой маникюр станет изюминкой вашего образа.

Кружево

Такая техника на ногтях будет особенно кстати весной. Мастера рисуют особые линии, за счет которых создается эффект кружева на ногтях. Нередко их дополняют разными цветами. Если хочется экспериментов – можете попробовать.

Недавно "Телеграф" рассказывал о тех вариантах маникюра, которые уже стали антритрендом. Не стоит выбирать сложные дизайны, массивные эффекты и несколько разных цветов. Лучше отдать предпочтение более простым вариантам.