Ідеальна весняна капсула: з яких речей створити лаконічний гардероб нового сезону (фото)

Для того, щоб одягатися стильно, треба знати, які речі поєднуються між собою

Базовий гардероб складається з простих, але модних та зручних речей. Знаючи, які речі треба придбати та з чим їх можна комбінувати, можна складати багато образів, міксуючи навіть яскравий і повсякденний одяг. А раніше ми розповідали, з чим носити кофточки з відкритими плечима.

Модна стилістка поділилася, які прості й лаконічні речі створять ідеальну капсулу весни 2024. Не бійтеся міксувати базові речі між собою та додавати акценти.

Базовий гардероб на весну 2024

Для того, щоб створити базовий гардероб, треба додавати в нього універсальні речі, які гарно комбінуються між собою. За словами стилістки, "прості лаконічні і правильні джинси, якісне легке пальто чи тренч, універсальні чорні штани — це основа багатьох гардеробів і чисте полотно для різноманітних образів".

Для цього вам потрібні деякі речі. Для нижнього шару це: біла футболка, кардиган, джинсова сорочка, светр класичного крою, сорочка контрастного кольору.

Нижня частина гардероба. Вам знадобляться: білі джинси вільного крою, класичні брюки, сині штани з деніму, спідниця кльош.

Речі для верхнього шару одягу варто обрати також базові. Це бежевий класичний тренч, світле пальто, темне пальто і твідовий жакет.

Також важливі взуття й аксесуари. Для ідеальної капсули потрібні класичні білі кросівки, чорні лофери, широкі окуляри і базова сумка.

Як комбінувати

Комбінувати стилістка ці речі пропонує в різних варіантах. Для того, щоб освіжити свій образ, можна поєднати, наприклад, контрастні кольори чи вдягнути сорочку з деніму як проміжний шар між футболкою і тренчем.

Раніше "Телеграф" розповідав, які кросівки у тренді цієї весни. Ми поділилися, українська стилістка зібрала у добірці актуальні кросівки та приклади їх актуальної стилізації.