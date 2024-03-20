5 стильних образів на весну, які легко повторити

Таке поєднання одягу зробить вас модницею

Якщо ви хочете легко комбінувати між собою речі, потрібен капсульний гадероб. Для цього треба купувати речі нейтральних кольорів, з простими текстурами та з якісних тканин. Так, ви зможете дібрати стильні луки як на кожен день, так і на особливі заходи.

Vogue вже склало 5 модних образів, у яких ви матимете вигляд на мільйон вже цієї весни. Деякі речі точно є у вашій шафі, а щось можна докупити.

Сліп-спідниця

Саме ця річ стане основним акцентом образу, адже це актуальний тренд. Краще обирати довжину міді, яку можна доповнити вкороченою сорочкою. До такого вбрання пасуватимуть лофери або балетки, а з верхнього одягу — тренч молочного або бежевого відтінку.

Рожевий акцент

Мода на рожевий колір, навіяна фільмом "Барбі", ще досі буде в трендах цього сезону. Основним елементом образу може бути пальто або футболка рожевого кольору, тоді все інше вже має бути спокійних відтінків. Взуття оптимально дібрати на низьких підборах або взагалі балетки.

Силуетна сукня

Можете зробити акцент саме на неї та обрати варіант з розрізами. Якщо ви хочете зробити образ більш повсякденним, тоді одягніть зверху плащ спортивного стилю. Також цікаво доповнять лук окуляри та лофери.

Атласна блуза

Це вічна класика, яку можете сміливо купувати. Вона буде актуальною ще багато сезонів, особливо спокійні відтінки — білого, молочного та бежевого. Підберіть до неї штани або джинси прямого крою та тренч.

Джинси з відворотами

Зверніть увагу, що цієї весни наймоднішою моделлю є саме джинси з відворотами. Стильною комбінацією до них буде сорочка з принтом і шкіряна куртка. Вона може бути насиченого кольору для більшого контрасту. До речі, аби закінчити образ, можете одягнути кепку.

Нещодавно "Телеграф" розповідав про наймоднішу річ весни 2024 року — бордовий тренч. Його можна адаптувати як у спортивний, так і класичний стиль. У першому випадку треба одягнути светр, кепку та джогери. А ось у другому — взуття на підборах та класичні брюки.