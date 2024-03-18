Названо наймоднішу річ весни 2024: з чим носити бордовий тренч
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Як стилізувати бордовий тренч
Оскільки у 2024 році в моді сміливі та яскраві речі та кольори, бордовий тренч — тренд цієї весни. Він здатний урізноманітнити будь-який лук і зробити його більш стильним. Однак варто знати, з чим ідеально поєднується бордовий тренч.
Пальта такого крою можна комбінувати з різними стилями та обирати будь-які відтінки. Бордовий відтінок був трендом взимку цього року, і не залишить нас навесні. Про це пише Vogue.
З чим носити бордовий тренч
Тренч цього відтінку гарно поєднується і зі спортивним стилем, одягнувши його з кепкою та джогерами, і з діловим, прикрасивши ним брюки і чоботи на підборах. Стильний вигляд матиме монохромний бордовий образ з цим тренчем.
Найкраще тренч цього відтінку поєднується з чорним та бордовим кольорами. Також створить гарний ансамбль у комбінації з бежевим. Ви будете в центрі уваги, якщо поєднаєте бордовий тренч з білим кольором. Наприклад, джинси білого кольору або светр.
Бордовий тренч — універсальна річ, яка повинна бути в гардеробі кожної модниці цієї весни. Це пальто точно варто придбати.
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