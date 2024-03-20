5 стильных образов на весну, которые легко повторить

Такое сочетание одежды сделает вас модницей

Если вы хотите легко комбинировать между собой вещи, нужен капсульный гадероб. Для этого нужно покупать вещи нейтральных цветов, с простыми текстурами и качественными тканями. Так, вы сможете подобрать стильные луки как на каждый день, так и на особые мероприятия.

Vogue уже составило 5 модных образов, в которых вы будете выглядеть на миллион уже этой весной. Некоторые вещи точно есть в вашем шкафу, а то можно докупить.

Слип-юбка

Именно это дело станет основным акцентом образа, ведь это актуальный тренд. Лучше выбирать длину миди, которую можно дополнить укороченной рубашкой. К такому наряду будут подходить лоферы или балетки, а из верхней одежды тренч молочного или бежевого оттенка.

Розовый акцент

Мода на розовый цвет, навеянная фильмом "Барби", до сих пор будет в трендах этого сезона. Основным элементом образа может быть пальто или футболка розового цвета, тогда все остальное должно быть спокойных оттенков. Обувь оптимально подобрать на низком каблуке или вообще балетки.

Силуэтное платье

Можете сделать акцент именно на нем и выбрать вариант с разрезами. Если вы хотите сделать образ более обыденным, тогда наденьте сверху плащ спортивного стиля. Также интересно дополнят лук очки и лоферы.

Атласная блуза

Это вечная классика, которую можете смело покупать. Она будет актуальна еще много сезонов, особенно спокойные оттенки — белого, молочного и бежевого. Подберите к ней брюки или джинсы прямого кроя и тренч.

Джинсы с отворотами

Обратите внимание, что этой весной самой модной моделью именно джинсы с отворотами. Стильной комбинацией к ним будет рубашка с принтом и кожаная куртка. Она может быть насыщенного цвета для большего контраста. Кстати, чтобы закончить образ, можете надеть кепку.

Недавно "Телеграф" рассказывал о самой модной вещи весны 2024 года — бордовый тренч. Его можно адаптировать как в спортивном, так и классическом стиле. В первом случае нужно надеть свитер, кепку и джогеры. А вот во втором — обувь на каблуке и классические брюки.