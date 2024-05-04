Краще не знайдете: ідеї яскравого великоднього манікюру з курчатами, кроликами та крашанками (фото)

Гарні варіанти нейл-арту для довгих та коротких нігтів

Світле та особливе свято Великодня відіграє величезну роль у житті кожного вірянина і навіть невірянина. Для останнього — це ще один спосіб показати себе у всій красі, особливо щодо манікюру.

Цієї весни саме час запропонувати нашим читачкам захоплюючі та модні ідеї великоднього манікюру, щоб виглядати найкращим чином у колі своїх близьких та родичів.

Ідеї великоднього манікюру 2024

Сучасний, стильний та оригінальний варіант манікюру – це імітація темних плям на нігтях. Для його створення можна використовувати спеціальне покриття або тонку кисть із чорною фарбою. Цей дизайн можна поєднувати з градієнтним тлом або нюдовим лаком.

Яскраві зображення великодніх кроликів, курчат чи морквин на тлі пастельних відтінків створять вражаючий та яскравий вигляд. Можна підкреслити акцентом лише один ніготь або намалювати малюнок без використання кольорового покриття.

Дуже важливо на церковне свято вибрати вбрання, яке буде доречним, стильним та красивим. Раніше український дизайнер Андре Тан розповів, що не можна одягати на Великдень 2024.