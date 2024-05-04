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Краще не знайдете: ідеї яскравого великоднього манікюру з курчатами, кроликами та крашанками (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Милий малюнок на нігтях у вигляді великоднього кролика Новина оновлена 04 травня 2024, 21:09
Милий малюнок на нігтях у вигляді великоднього кролика. Фото instagram.com

Гарні варіанти нейл-арту для довгих та коротких нігтів

Світле та особливе свято Великодня відіграє величезну роль у житті кожного вірянина і навіть невірянина. Для останнього — це ще один спосіб показати себе у всій красі, особливо щодо манікюру.

Цієї весни саме час запропонувати нашим читачкам захоплюючі та модні ідеї великоднього манікюру, щоб виглядати найкращим чином у колі своїх близьких та родичів.

Ідеї великоднього манікюру 2024

Сучасний, стильний та оригінальний варіант манікюру – це імітація темних плям на нігтях. Для його створення можна використовувати спеціальне покриття або тонку кисть із чорною фарбою. Цей дизайн можна поєднувати з градієнтним тлом або нюдовим лаком.

великодній манікюр із чорними точками
Фото: instagram.com
манікюр з великодніми яйцями
Фото: instagram.com
великодній манікюр із чорними точками
Фото: instagram.com
манікюр з великодніми яйцями
Фото: instagram.com
великодній манікюр із чорними точками
Фото: instagram.com

Яскраві зображення великодніх кроликів, курчат чи морквин на тлі пастельних відтінків створять вражаючий та яскравий вигляд. Можна підкреслити акцентом лише один ніготь або намалювати малюнок без використання кольорового покриття.

манікюр з Великоднем Україно
Фото: instagram.com
нігті з великодніми яйцями
Фото: instagram.com
манікюр із зайцем
Фото: instagram.com
манікюр з курчам
Фото: instagram.com
рожевий манікюр з великоднім кроликом
Фото: instagram.com
великодній малюнок на нігтях
Фото: instagram.com
французький манікюр з крашанками
Фото: instagram.com
манікюр на Великдень 2024
Фото: instagram.com

Дуже важливо на церковне свято вибрати вбрання, яке буде доречним, стильним та красивим. Раніше український дизайнер Андре Тан розповів, що не можна одягати на Великдень 2024.

Теги:
#Мода #Манікюр #Великдень