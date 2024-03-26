Сумували за skinny? Стильні образи з найпопулярнішою моделлю джинсів 2010-х (фото)

Тренд на вузькі джинси повертають у 2024 році світові дизайнери

На щастя, зухвалі джинси з потертостями, ланцюгами або рваними деталями пішли в минуле. Тепер на передній план виходять лаконічні моделі, які гармонійно вписуються у будь-який стиль.

Якщо ви сумували за skinny джинсами, то вам пощастило. Як повідомляють експерти блогу про моду і стиль MODEISME, тренд на вузьку модель штанів із деніму неочікувано увірвався у 2024 рік.

Вузькі джинси із низькою посадкою, яку показали Miu Miu на останньому шоу, шокувала багатьох. Але французський модельєр Еді Сліман, наприклад, ніколи не відмовлявся від улюбленого силуету, і Celine часто створюють образи зі скінні джинсами й високими чоботами.

Khaite і Saint Laurent також активно використовують силуети, що обтяжують, але у вигляді лосин і шкіряних штанів. Це може означати, що зовсім скоро найпопулярніша модель 2010-х буде на піку моди в майбутніх сезонах.

Відмітимо, що з приходом весни зазвичай зʼявляється й море натхнення на експерименти зі стилем. Український стиліст Андріана Грицай розповіла про акценти в образах, які привернуть увагу оточуючих навесні 2024 року.