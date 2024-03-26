Скучали по skinny? Стильные образы с самой популярной моделью джинсов 2010-х (фото)

Тренд на узкие джинсы возвращают в 2024 году мировые дизайнеры

К счастью, дерзкие джинсы с потертостями, цепями или рваными деталями ушли в прошлое. Теперь на передний план выходят лаконичные модели, гармонично вписывающиеся в любой стиль.

Если вы скучали по skinny джинсам, то вам повезло. Как сообщают эксперты блога о моде и стиле MODEISME, тренд на узкую модель брюк из денима неожиданно ворвался в 2024 год.

Узкие джинсы с низкой посадкой, показанные Miu Miu на последнем шоу, шокировали многих. Но французский модельер Эди Слиман, например, никогда не отказывался от любимого силуэта, и Celine часто создают образы со скинни джинсами и высокими сапогами.

Khaite и Saint Laurent также активно используют отягчающие силуэты, но в виде лосин и кожаных штанов. Это может означать, что совсем скоро популярнейшая модель 2010-х будет на пике моды в будущих сезонах.

Отметим, что с приходом весны обычно появляется и море вдохновения на эксперименты со стилем. Украинский стилист Андриана Грицай рассказала об акцентах в образах, которые привлекут внимание окружающих весной 2024 года.