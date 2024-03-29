Вже відомо, яке пальто буде наймоднішим цієї весни

Така стильна річ повинна бути у вашому гардеробі

Хоча вже закінчується перший весняний місяць, надворі все ще доволі холодно. Тому доводиться одягати теплий верхній одяг, наприклад, пальто. Нещодавно у бежевому — помітили королеву-консорт Каміллу. Цієї весни до нас повертається тренд, який сподобався багатьом модницям — пальто у клітинку.

Vogue пише, що можна обирати як верхній одяг у клітинку саме вільного крою на ґудзиках, так і моделі з приталеним силуетом. У різних комбінаціях воно буде робити ваш образ — стильним і елегантним.

Зазвичай жінки обирають пальта у клітинку спокійних кольорів — чорного, білого, коричневого та сірого, аби легко поєднувати з різним одягом. І це вдале рішення: так ви ніколи не прогадаєте зі своїм луком. Це вічна класика, яка не вийде з моди.

Однак, у цього сезоні дизайнери показали, що можете експериментувати з кольорами й обирати варіанти з клітинкою ніжно-рожевого, зеленого, оранжевого. Таке пальто стане головним акцентом вашого образу.

Загалом пальто можна носити по-різному: просто накинути плечі або повністю загорнутися, наче у ковдру. Такий верхній одяг можна сміливо комбінувати з різними чоботами, кросівками та лоферами.

Раніше "Телеграф" писав про те, з чим носити бордовий тренч, який вважається однією з наймодніших речей цієї весни. Його можна одягати як у спортивному стилі — з кепкою та джогерами, так із діловим — доповнивши брюками і чоботами на підборах.