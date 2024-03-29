Уже известно, какое пальто будет самым модным этой весной

Такая стильная вещь должна быть в вашем гардеробе

Хотя уже заканчивается первый весенний месяц, на улице все еще достаточно холодно. Поэтому приходится одевать тёплую верхнюю одежду, например, пальто. Недавно в бежевом заметили королеву-консорт Камиллу. Этой весной к нам возвращается понравившийся многим модницам тренд — пальто в клетку.

Vogue пишет, что можно выбирать как верхнюю одежду в клетку именно свободного кроя на пуговицах, так и модели с приталенным силуэтом. В разных комбинациях оно будет делать ваш образ – стильным и элегантным.

Обычно женщины выбирают пальто в клетку спокойного цвета — черного, белого, коричневого и серого, чтобы легко сочетать с разной одеждой. И это удачное решение: так вы никогда не прогадаете со своим луком. Это вечная классика, которая не выйдет из моды.

Однако в этом сезоне дизайнеры показали, что можете экспериментировать с цветами и выбирать варианты с клеточкой нежно-розового, зеленого, оранжевого. Такое пальто станет главным акцентом вашего образа.

В общем, пальто можно носить по-разному: просто накинуть плечи или полностью завернуться, как в одеяло. Такую верхнюю одежду можно смело комбинировать с разными сапогами, кроссовками и лоферами.

Ранее "Телеграф" писал о том, с чем носить бордовый тренч, который считается одной из самых модных вещей этой весной. Его можно одевать как в спортивном стиле — с кепкой и джогерами, так и с деловым — дополнив брюками и сапогами на каблуке.