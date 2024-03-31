Як модно одягатися навесні 2024: таке плаття має бути у вашому гардеробі (фото)

Дивіться та надихайтеся для створення свого весняного образу

У світі моди щось нове, як і добре забуте "старе", завжди привертає увагу та дає можливість оновити гардероб. Одним із найяскравіших та найцікавіших трендів весни та літа 2024 є сукні із заниженою талією.

Як зазначає Vogue, поєднуючи в собі елегантність і вишуканість, цей фасон надає образу особливого шарму та жіночності. Давайте ближче познайомимося з цим трендом і дізнаємося, які ідеї та варіації він приносить у світ моди цього сезону.

Модна сукня — весна 2024 року

Наче зійшовши зі сцени, сукні із заниженою талією часто з’являлися на подіумах сезону весна-літо 2024 року в Парижі, Мілані та Лондоні. Такий дизайн випромінює витончену елегантність та скромність.

Сукня має занижену лінію пояса, що досягає стегон. Це створює ілюзію довшого торса і підкреслює силует "пісочний годинник". На відміну від джинсів із заниженою талією, що підкреслюють сексуальність, ця сукня відображає стриманий, поетичний та елегантний настрій.

MM6 Maison Margiela, Khaite, Fendi та Simone Rocha представили довгі сукні оверсайз з атласного шовку. Вони дивують своєю м’якістю та легкістю.

Fendi Resort 2024

Khaite весна-літо 2024

Ельза Госк. Фото: Instagram @hoskelsa

Емілі Ратаковскі. Фото: Jeff Kravitz, Getty Images

Джулія Гарнер. Фото: JC Olivera, Getty Images

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