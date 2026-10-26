Знижка діє ще два дні: в "АТБ" на 110 грн подешевшав популярний продукт

На покупці філе "Своя лінія" вдасться заощадити майже 110 гривень – спеціальна ціна діє до 27 жовтня включно

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В українських супермаркетах регулярно з’являються акційні пропозиції, які дозволяють купувати продукти за вигіднішими цінами. Цього разу покупці можуть скористатися знижкою на популярний товар у мережі "АТБ".

Пропозиція діє обмежений час, тому тим, хто планує покупки, варто звернути увагу на терміни акції. "Телеграф" розповів, на який товар знизили ціну та скільки можна заощадити.

Детальніше у матеріалі: "Кава, морозиво й побутова хімія зі знижками: які пропозиції діють в "АТБ" цього тижня".

В "АТБ" триває акція на куряче філе "Своя лінія". Станом на 26 жовтня пропозицією можна скористатися ще два дні – сьогодні та завтра. Останній день знижки – 27 жовтня включно.

Акційна ціна курячого філе "Своя лінія" – 321,89 грн замість 429,89 грн. Знижка становить 25%, а різниця між попередньою та нинішньою ціною – 108 грн. На покупці можна заощадити майже 110 гривень.

В "АТБ" куряче філе "Своя лінія" продають зі знижкою 25% до 27 жовтня

Як повідомляв "Телеграф", в "АТБ" сардельки із сиром продають за 247,89 грн за кілограм замість 354,45 грн – це ще одна акційна пропозиція мережі до 27 жовтня на сардельки із сиром. На кілограмі покупець може заощадити близько 106 грн, якщо товар є в магазині.