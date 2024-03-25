Топ-7 ідей, з чим носити джинси карго цієї весни: зробіть свій образ досконалим (фото)

Цей тренд активно зустрічатиметься на вулицях модних столиць

Схоже, цього сезону в жіночих гардеробах переважає мода 1990-х, "тиха розкіш" та захоплення мінімалізмом. Проте експерти вуличного стилю показують, що джинси карго з відтінком стилю Y2K, як і спідниці з деніму, залишаються у тренді.

Цікаво відзначити, що streetstyle-зірки рекомендують поєднувати їх з топами, вільними блузами або жакетами з легких тканин. Сім стильних ідей презентував журнал Vogue.

Як поєднувати джинси карго цього сезону

Коричневі джинси карго + кросівки на платформі

У цей час року можна грати з яскравими кольорами або вибрати модні коричневі відтінки. Коричневі джинси карго виглядають стильно з жовтою блузою з V-подібним вирізом та кросівками на платформі.

В образ впишуться кросівки від Lacoste, Chloé чи Nike. Фото: Vogue

Світлі джинси карго + яскраві кросівки

Джинси з широкими кишенями стають ще привабливішими у поєднанні з барвистими кросівками. Підійдуть кросівки Nike баскетбольного стилю, модель Mexico 66 від Onitsuka Tiger та adidas Gazelle.

Барвисті кросівки – тренд 2024 року. Фото: Vogue

Мішкуваті джинси карго + кросівки на трековій підошві

Мішкуваті джинси карго з ефектом вицвітання є ключовим елементом для створення образів із гранжовим відтінком. Їх можна комбінувати з білими кросівками та кроптопом.

Доповніть образ об’ємною сорочкою. Фото: Vogue

Сині джинси карго + кросівки Nike Air Force 1

Простота образу зовсім не означає, що він не продуманий до дрібниць. Цього сезону важливо дотримуватися принципу "менше – краще".

Сині джинси карго виглядають чудово з білими кросівками Nike на платформі. Фото: Vogue

Джинси карго + трейлові кросівки

У сезоні весна-літо 2024 року забудьте про військові чоботи або гостроносі черевики. Джинси карго ідеально поєднуються з трейловими моделями кросівок. Доповніть образ білою майкою, сорочкою в смужку та джинсовою курткою.

Зверніть увагу на кросівки із кольоровими акцентами від Solomon. Фото: Vogue

Джинси карго прямого крою + кросівки adidas Samba

Цієї весни варто звернути увагу на прямі джинси з кишенями та трендові кросівки adidas Samba. Ретро стиль взуття є найкращим способом виглядати стильно і природно.

Образ підходить для офісу, неформальних зустрічей чи шопінгу. Фото: Vogue

Джинси карго + кросівки New Balance 574

Не має значення, це модель New Balance 574 у колаборації з Miu Miu або класичні кросівки американського бренду. Їх можна поєднувати з мішкуватими джинсами карго і блузою з драпіруванням і відкритими плечима.

Об’єкт бажань цього сезону чудово впишеться у ваш образ. Фото: Vogue

Раніше "Телеграф" розповідав, які суперечливі тренди цього сезону зможуть приміряти лише найсміливіші модниці. Дізнайтесь, чи вистачить у вас рішучості.