Топ-7 ідей, з чим носити джинси карго цієї весни: зробіть свій образ досконалим (фото)
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Цей тренд активно зустрічатиметься на вулицях модних столиць
Схоже, цього сезону в жіночих гардеробах переважає мода 1990-х, "тиха розкіш" та захоплення мінімалізмом. Проте експерти вуличного стилю показують, що джинси карго з відтінком стилю Y2K, як і спідниці з деніму, залишаються у тренді.
Цікаво відзначити, що streetstyle-зірки рекомендують поєднувати їх з топами, вільними блузами або жакетами з легких тканин. Сім стильних ідей презентував журнал Vogue.
Як поєднувати джинси карго цього сезону
- Коричневі джинси карго + кросівки на платформі
У цей час року можна грати з яскравими кольорами або вибрати модні коричневі відтінки. Коричневі джинси карго виглядають стильно з жовтою блузою з V-подібним вирізом та кросівками на платформі.
- Світлі джинси карго + яскраві кросівки
Джинси з широкими кишенями стають ще привабливішими у поєднанні з барвистими кросівками. Підійдуть кросівки Nike баскетбольного стилю, модель Mexico 66 від Onitsuka Tiger та adidas Gazelle.
- Мішкуваті джинси карго + кросівки на трековій підошві
Мішкуваті джинси карго з ефектом вицвітання є ключовим елементом для створення образів із гранжовим відтінком. Їх можна комбінувати з білими кросівками та кроптопом.
- Сині джинси карго + кросівки Nike Air Force 1
Простота образу зовсім не означає, що він не продуманий до дрібниць. Цього сезону важливо дотримуватися принципу "менше – краще".
- Джинси карго + трейлові кросівки
У сезоні весна-літо 2024 року забудьте про військові чоботи або гостроносі черевики. Джинси карго ідеально поєднуються з трейловими моделями кросівок. Доповніть образ білою майкою, сорочкою в смужку та джинсовою курткою.
- Джинси карго прямого крою + кросівки adidas Samba
Цієї весни варто звернути увагу на прямі джинси з кишенями та трендові кросівки adidas Samba. Ретро стиль взуття є найкращим способом виглядати стильно і природно.
- Джинси карго + кросівки New Balance 574
Не має значення, це модель New Balance 574 у колаборації з Miu Miu або класичні кросівки американського бренду. Їх можна поєднувати з мішкуватими джинсами карго і блузою з драпіруванням і відкритими плечима.
Раніше "Телеграф" розповідав, які суперечливі тренди цього сезону зможуть приміряти лише найсміливіші модниці. Дізнайтесь, чи вистачить у вас рішучості.