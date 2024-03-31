Как модно одеваться весной 2024: такое платье обязано быть в вашем гардеробе (фото)

Смотрите и вдохновляйтесь для создания своего весеннего образа

В мире моды что-то новое, как и хорошо забытое "старое", всегда привлекает внимание и дает возможность обновить гардероб. Одним из самых ярких и интересных трендов весны и лета 2024 являются платья с заниженной талией.

Как отмечает Vogue, сочетая в себе элегантность и изысканность, этот фасон придает образу особый шарм и женственность. Давайте поближе познакомимся с этим трендом и узнаем, какие идеи и вариации он приносит в мир моды в этом сезоне.

Модное платье — весна 2024 года

Словно сойдя со сцены, платья с заниженной талией часто появлялись на подиумах сезона весна-лето 2024 года в Париже, Милане и Лондоне. Такой дизайн излучает утонченную элегантность и скромность.

Платье имеет заниженную линию пояса, достигающую бедер. Это создает иллюзию более длинного торса и подчеркивает силуэт "песочные часы". В отличие от джинсов с заниженной талией, подчеркивающих сексуальность, это платье отражает сдержанное, поэтическое и элегантное настроение.

MM6 Maison Margiela, Khaite, Fendi и Simone Rocha представили длинные платья оверсайз из атласного шелка. Они удивляют своей мягкостью и легкостью.

Fendi Resort 2024

Khaite весна-лето 2024

Эльза Хоск. Фото: Instagram @hoskelsa

Эмили Ратаковски. Фото: Jeff Kravitz, Getty Images

Джулия Гарнер. Фото: JC Olivera, Getty Images

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