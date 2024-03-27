Таку спідницю ви захочете одягнути: 5 стильних варіантів у 2024 році

Ці спідниці будуть одним із головних трендів 2024 року

Жінок, які стежать за модою, все більше цікавить питання, що буде актуально одягати цього року. Адже тенденції постійно змінюються, і з'являється щось нове. У 2024 році буде доречним експериментувати й обирати сміливі образи з цікавими спідницями.

Vogue повідомляє, що зокрема цієї весни у тренді — металічні та замшеві спідниці, квітковий принт та моделі карго. Також залишаються дуже модними, шкіряні спідниці.

Флористичний мотив

Так, квітковий принт буде на піку популярності й в цьому році. Не бійтеся вводити його у свій гардероб. Можете почати з речей з дрібними квітами. Обов'язково комбінуйте квіткову спідницю з базовими речами. Тоді точно не помилитесь.

Шкіра

Загалом шкіряні речі вже тримаються у топі трендів не перший сезон. Вони вже стають універсальною базою для інших образів. Тому й шкіряна спідниця — це та річ, яка вам знадобиться у 2024 році для створення цікавих луків. Поєднуйте їх з водолазками, гольфами та класичними джемперами.

Карго

Усі ми пам'ятаємо, як кілька сезонів тому стали модними штани-карго. Тепер дійшла черга й до спідниць. З ними можна скласти цікаво образи, але краще обирати нейтральні кольори — чорний, сірий, білий, коричневий. У цьому році особливо стильною вважається довжина міді.

Клітинка

Повертається тренд картатих спідниць. Вони стають головним акцентом луків, бо мають чіткий та яскравий принт. Такі спідниці краще обирати довжини міні та поєднувати з кофтинками та блузами спокійних відтінків. Будете виглядати дуже модно.

Спідниця-олівець

Це саме той варіант, який можете купувати без особливих роздумів. Бо спідниця-олівець — це та річ, яка ніколи не виходить з моди. Обирайте чорний або коричневий варіант, так буде найпростіше комбінувати з іншими речами.

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