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Манікюр, що підкорить ваше серце: ідеї яскравого кольору та з незвичайним дизайном для весни 2024 (фото)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Ідеї манікюру на весну 2024
Ідеї манікюру на весну 2024. Фото Pinterest

Не бійтеся цієї весни бути яскравими

У 2024 році в моді яскраві кольори та дизайни. Тому і в манікюрі варто забути про мінімалізм. Нанесіть на нігті незвичайний колір та прикрасьте їх екстравагантним дизайном. А раніше ми ділилися ідеями леопардового манікюру.

Такі нігті підійматимуть настрій і точно привертатимуть увагу оточуючих. "Телеграф" зібрав для вас 5 ідей яскравого манікюру, який точно підкорить ваше серце цієї весни.

Ідеї яскравого манікюру на весну 2024

Поєднання рожевого з оранжевим

Поєднання цих кольорів — яскраве комбо цієї весни. Якщо прикрасити їх незвичним дизайном, погляди перехожих точно будуть прикуті до вас. Додайте не надто охайні мазки різних кольорів — і ручки матимуть чудовий вигляд.

Яскравий манікюр
Фото: pinterest

Поєднання рожевого з жовтим

Для любительок неординарності — комбо цих яскравих кольорів. Вони не потребують додаткового дизайну, адже і без прикрас мають розкішний вигляд.

Рожевий манікюр
Фото: pinterest

Поєднання фіолетового з золотом

Цей колір водночас ніжний та яскравий. Однак якщо доповнити його золотистою фольгою, ваші ручки матимуть неперевершений вигляд. Такий варіант — для любительок мінімалізму, які хочуть урізноманітнити манікюр.

Який манікюр зробити весною 2024
Фото: pinterest

Леопардовий принт

Ні для кого не секрет, що у 2024 році в моду повертається анімалістичний дизайн. Манікюр — не виняток. Додайте леопардовий принт хоча б на один ніготь — і манікюр заграє зовсім по-іншому.

Леопардовий манікюр
Фото: pinterest

Червоний з чорним

Червоний манікюр — вічний тренд. Навесні 2024 можна поєднати його з будь-яким кольором, однак на нігтях найбільш гармонійно він виглядає саме з чорним.

Ідеї манікюру на весну
Фото: pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, про який манікюр краще забути у 2024 році. Ми поділилися абсолютними антитрендами.

Теги:
#Манікюр #Тренди