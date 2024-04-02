Манікюр, що підкорить ваше серце: ідеї яскравого кольору та з незвичайним дизайном для весни 2024 (фото)
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Не бійтеся цієї весни бути яскравими
У 2024 році в моді яскраві кольори та дизайни. Тому і в манікюрі варто забути про мінімалізм. Нанесіть на нігті незвичайний колір та прикрасьте їх екстравагантним дизайном. А раніше ми ділилися ідеями леопардового манікюру.
Такі нігті підійматимуть настрій і точно привертатимуть увагу оточуючих. "Телеграф" зібрав для вас 5 ідей яскравого манікюру, який точно підкорить ваше серце цієї весни.
Ідеї яскравого манікюру на весну 2024
Поєднання рожевого з оранжевим
Поєднання цих кольорів — яскраве комбо цієї весни. Якщо прикрасити їх незвичним дизайном, погляди перехожих точно будуть прикуті до вас. Додайте не надто охайні мазки різних кольорів — і ручки матимуть чудовий вигляд.
Поєднання рожевого з жовтим
Для любительок неординарності — комбо цих яскравих кольорів. Вони не потребують додаткового дизайну, адже і без прикрас мають розкішний вигляд.
Поєднання фіолетового з золотом
Цей колір водночас ніжний та яскравий. Однак якщо доповнити його золотистою фольгою, ваші ручки матимуть неперевершений вигляд. Такий варіант — для любительок мінімалізму, які хочуть урізноманітнити манікюр.
Леопардовий принт
Ні для кого не секрет, що у 2024 році в моду повертається анімалістичний дизайн. Манікюр — не виняток. Додайте леопардовий принт хоча б на один ніготь — і манікюр заграє зовсім по-іншому.
Червоний з чорним
Червоний манікюр — вічний тренд. Навесні 2024 можна поєднати його з будь-яким кольором, однак на нігтях найбільш гармонійно він виглядає саме з чорним.
Раніше "Телеграф" розповідав, про який манікюр краще забути у 2024 році. Ми поділилися абсолютними антитрендами.