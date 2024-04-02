Маникюр, который покорит ваше сердце: идеи яркого цвета и с необычным дизайном для весны 2024 (фото)
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Не бойтесь этой весны быть яркими
В 2024 году в моде яркие цвета и дизайны. Поэтому и в маникюре следует забыть о минимализме. Нанесите на ногти необычный цвет и украсьте экстравагантным дизайном. А раньше мы делились идеями леопардового маникюра.
Такие ногти будут поднимать настроение и будут точно привлекать внимание окружающих. "Телеграф" собрал для вас 5 идей яркого маникюра, который точно покорит ваше сердце этой весной.
Идеи яркого маникюра на весну 2024
Сочетание розового с оранжевым
Сочетание этих цветов – яркое комбо этой весной. Если украсить их необычным дизайном, взгляды прохожих точно будут прикованы к вам. Добавьте не слишком чистоплотные мазки разных цветов — и ручки будут выглядеть великолепно.
Сочетание розового с желтым
Для любительниц неординарности – комбо этих ярких цветов. Они не нуждаются в дополнительном дизайне, ведь и без украшений выглядят роскошно.
Сочетание фиолетового с золотом
Этот цвет одновременно нежный и яркий. Однако если дополнить его золотистой фольгой, ваши ручки будут выглядеть непревзойденно. Такой вариант – для любительниц минимализма, которые хотят разнообразить маникюр.
Леопардовый принт
Ни для кого не секрет, что в 2024 году в моду возвращается анималистический дизайн. Маникюр – не исключение. Добавьте леопардовый принт хотя бы на один ноготь и маникюр заиграет совсем по-другому.
Красный с черным
Красный маникюр – вечный тренд. Весной 2024 года можно сочетать его с любым цветом, однако на ногтях наиболее гармонично он смотрится именно с черным.
Ранее "Телеграф" рассказывал, о каком маникюре лучше забыть в 2024 году. Мы поделились абсолютными антитрендами.