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Лук у стилі Old Money: як його створити та які речі варто придбати (фото)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Цей стиль неймовірно вишуканий та красивий
Цей стиль неймовірно вишуканий та красивий. Фото Pinterest

Цей стиль точно сподобається кожному

Стиль Old Money — тренд 2024 року. Його естетика про мінімалізм, базові кольори та стриманість. В ньому важливі прикраси та якісна тканина, яка робить річ "дорогою" на вигляд. Раніше ми розповідали, як створити образ у стилі Office core, а тепер поговоримо про Old Money.

Вам знадобляться всього три речі, щоб виглядати вишукано, елегантно та стримано водночас. Про це розповідає блогерка Antonia Higham.

Як створити образ у стилі Old Money

Солом’яний капелюх

Дуже витончено, красиво й елегантно виглядають солом’яні капелюшки. Вони додадуть будь-якому образу витонченості та стилю, однак треба вміти гарно поєднувати їх з іншим одягом. Солом’яні капелюхи стримані та яскраві водночас.

Солом'яний капелюх
Фото: tiktok.com/@antoniahigham

Блакитна базова сорочка

Такий відтінок має стриманий та "дорогий" вигляд. Сорочки цього кольору можна носити і зі спідницями, і з джинсами, і з шортами. Тому такий елемент гардероба — незамінна річ.

Стиль Old Money
Фото: tiktok.com/@antoniahigham

Французький манікюр

Для створення образу у стилі Old Money необхідний класичний, але вишуканий манікюр. Варто зупинити вибір на французькому. Форма нігтя — найкраще мигдалеподібна. Вона візуально подовжує нігті та робіть ручки витонченими.

Французький манікюр
Фото: pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття у тренді навесні 2024. Головний акцент дизайнери зробили на мінімалізм та зручність.

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#Мода #Стиль #Тренди