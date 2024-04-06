Гострі носи, низькі підбори і не тільки: яке взуття буде на піку трендів цієї весни (фото)

Саме час оновити свій взуттєвий гардероб

Новий сезон диктує нові модні тренди. Цієї весни головний акцент дизайнери зробили на мінімалізм та зручність. Тому, обираючи взуття на весну, варто звернути увагу на деякі найпопулярніші моделі. "Телеграф" вже розповідав про найтрендовіші сумки на весну 2024 року, а сьогодні ділиться, яке взуття буде в моді в новому сезоні.

Так, навесні 2024 року дизайнери пропонують модницям розглянути моделі взуття в мінімалістичному стилі, пише gazeta.ua. Ходовими будуть моделі з гострими носами, на низьких підборах та у кольорі металік.

Найтрендовіші моделі взуття на весну 2024

Високі платформи

Босоніжки, туфлі, кроси та інше взуття на високій танкетці буде на піку трендів цієї весни. Такі моделі зроблять ваш образ легким та жіночним. А ще вони чудово поєднуються у різних аутфітах.

Фото: Pinterest

Колір металік

Металеві відтінки в одязі та взутті не втрачають своєї актуальності. Цієї весни варто звернути увагу на взуття з металевим блиском у різних відтінках. Таке взуття зробить ваш образ особливо елегантним та оригінальним.

Фото: Pinterest

Гострі носи

Туфлі або босоніжки з гострими носами стрімко набирають популярність навесні 2024 року. Тому таке взуття має бути в гардеробі кожної модниці.

Фото: Pinterest

Низькі підбори

У новому сезоні модниці все частіше роблять ставку на зручність та універсальність взуття. Тому туфлі чи босоніжки на низьких підборах – ідеальний варіант на весну. Придивіться до моделей із металевою фурнітурою або декоративними елементами, вони також будуть у тренді.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про п’ять трендових головних уборів на весну 2024 року. Кожна модниця знайде собі щось до смаку.