Лук в стиле Old Money: как его создать и какие вещи стоит приобрести (фото)

Этот стиль точно понравится каждому

Стиль Old Money – тренд 2024 года. Его эстетика о минимализме, базовых цветах и сдержанности. В нем важны украшения и качественная ткань, которая делает вещь "дорогой" с виду. Раньше мы рассказывали, как создать образ в стиле Office core, а теперь поговорим об Old Money.

Вам понадобятся всего три вещи, чтобы выглядеть изысканно, элегантно и сдержанно. Об этом рассказывает блогерка Antonia Higham.

Как создать образ в стиле Old Money

Соломенная шляпа

Очень изящно, красиво и элегантно смотрятся соломенные шляпки. Они придадут любому образу изящества и стиля, однако нужно уметь хорошо сочетать их с другой одеждой. Соломенные шляпы сдержанные и яркие одновременно.

Голубая базовая рубашка

Такой оттенок имеет сдержанный и дорогой вид. Рубашки этого цвета можно носить и с юбками, и с джинсами, и с шортами. Поэтому такой элемент гардероба – незаменимая вещь.

Французский маникюр

Для создания образа в стиле Old Money необходим классический, но изысканный маникюр. Следует остановить выбор на французском. Форма ногтя – лучше всего миндалевидная. Она зрительно удлиняет ногти и делайте ручки изящными.

Фото: pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в тренде весной 2024 года. Главный акцент дизайнеры сделали на минимализме и удобстве.