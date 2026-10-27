"Аж боляче стало". Порівняння цін 2022 року та зараз засмутило українців

Річна інфляція в Україні прискорилася до 10%

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Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року ціни на продукти суттєво зросли. Українка наочно показала зростання цін на продукти в Україні.

Користувачка соцмережі Threads з ніком margarita_oliverivna опублікувала два фото. На першому — ціни на товари на стійці біля каси в "АТБ 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабної війни. Друге фото — ціни на сири того ж періоду.

Ціни на батончики та солодощі зросли на 150–220%. Сири подорожчали на 180–250%. Наприклад, малі батончики (Snickers, Twix, Bounty) у 2022 році коштували 12–19 грн, зараз — 35–38 грн, вартість зросла більш як удвічі.

Як змінилися ціни на солодощі з 2022 року

Великі формати (Snickers Super, M&M's 125 г) можна було купити за 23–38 грн. Зараз за них потрібно віддати 75–85 грн.

Ціни на солодощі у 2022 році. Фото: threads.com/@margarita_oliverivna

Варто зазначити, що ціни на деякі батончики з фото — акційні. Зараз по акціях вони також коштують дешевше звичайної ціни. Проте це не скасовує того, що ціни зросли у рази.

Інфляція в Україні. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Основних причин такого стрімкого здорожчання кілька. Зокрема — суттєве здорожчання какао-бобів у світі. Також на ціни вплинули девальвація гривні, зростання витрат на імпорт та логістику.

Як подорожчали сири за 4 роки

Щодо сирів, то тут картина теж сумна. Імпортні елітні сири (Брі, Камамбер, Горгонзола) коштують вдвічі, а то й більше, дорожче.

Камамбер/Брі President у 2022 коштували 40–50 грн, зараз — 135–150 грн. За блакитні сири (Bergader, Bavaria Blu) просили 30–60 грн, зараз — 95–150 грн (+200%).

Рокфор та елітні сорти коштували 160 грн. Зараз за них потрібно віддати 380–450 грн за 100 г.

Ціни на сири у 2022 році. Фото: threads.com/@margarita_oliverivna

Цю разючу різницю можна пояснити зростанням вартості долара, логістичними ускладненнями та митами.

У коментарях українці поділилися своїми враженнями від різниці в цінах початку війни та у 2026 році. Людям не віриться, що колись ціни були такими малими та їм сумно. Ось деякі з коментарів.

Аж боляче стало

Я ще ментально з цими цінами

Зараз це виглядає наче фш (фотошоп, — ред.) якийсь

Якщо чесно, то це пи**ець, ціни дуже дуже зросли, прям дуже

Наче інший вимір

Раніше "Телеграф" розповідав, що у вересні 2026 року річна інфляція в Україні прискорилася до 10%, а за місяць споживчі ціни підскочили на 2,1%. Гроші, які не приносять доходу, знецінюються: за ту саму суму можна купити менше товарів і послуг.