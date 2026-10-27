Рус

"Аж боляче стало". Порівняння цін 2022 року та зараз засмутило українців

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Вартість повсякденних продуктів збільшилася більш як вдвічі Новина оновлена 27 жовтня 2026, 09:10
Вартість повсякденних продуктів збільшилася більш як вдвічі. Фото Телеграф/ШІ

Річна інфляція в Україні прискорилася до 10%

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року ціни на продукти суттєво зросли. Українка наочно показала зростання цін на продукти в Україні.

Користувачка соцмережі Threads з ніком margarita_oliverivna опублікувала два фото. На першому — ціни на товари на стійці біля каси в "АТБ 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабної війни. Друге фото — ціни на сири того ж періоду.

Ціни на батончики та солодощі зросли на 150–220%. Сири подорожчали на 180–250%. Наприклад, малі батончики (Snickers, Twix, Bounty) у 2022 році коштували 12–19 грн, зараз — 35–38 грн, вартість зросла більш як удвічі.

Як змінилися ціни на солодощі з 2022 року

Великі формати (Snickers Super, M&M's 125 г) можна було купити за 23–38 грн. Зараз за них потрібно віддати 75–85 грн.

Ціни на солодощі у 2022 році
Ціни на солодощі у 2022 році. Фото: threads.com/@margarita_oliverivna

Варто зазначити, що ціни на деякі батончики з фото — акційні. Зараз по акціях вони також коштують дешевше звичайної ціни. Проте це не скасовує того, що ціни зросли у рази.

Інфляція в Україні
Інфляція в Україні. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Основних причин такого стрімкого здорожчання кілька. Зокрема — суттєве здорожчання какао-бобів у світі. Також на ціни вплинули девальвація гривні, зростання витрат на імпорт та логістику.

Як подорожчали сири за 4 роки

Щодо сирів, то тут картина теж сумна. Імпортні елітні сири (Брі, Камамбер, Горгонзола) коштують вдвічі, а то й більше, дорожче.

Камамбер/Брі President у 2022 коштували 40–50 грн, зараз — 135–150 грн. За блакитні сири (Bergader, Bavaria Blu) просили 30–60 грн, зараз — 95–150 грн (+200%).

Рокфор та елітні сорти коштували 160 грн. Зараз за них потрібно віддати 380–450 грн за 100 г.

Ціни на сири у 2022 році
Ціни на сири у 2022 році. Фото: threads.com/@margarita_oliverivna

Цю разючу різницю можна пояснити зростанням вартості долара, логістичними ускладненнями та митами.

У коментарях українці поділилися своїми враженнями від різниці в цінах початку війни та у 2026 році. Людям не віриться, що колись ціни були такими малими та їм сумно. Ось деякі з коментарів.

  • Аж боляче стало
  • Я ще ментально з цими цінами
  • Зараз це виглядає наче фш (фотошоп, — ред.) якийсь
  • Якщо чесно, то це пи**ець, ціни дуже дуже зросли, прям дуже
  • Наче інший вимір

Раніше "Телеграф" розповідав, що у вересні 2026 року річна інфляція в Україні прискорилася до 10%, а за місяць споживчі ціни підскочили на 2,1%. Гроші, які не приносять доходу, знецінюються: за ту саму суму можна купити менше товарів і послуг.

Теги:
#Ціни #Продукти #Інфляція в Україні