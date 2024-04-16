Пляжний сезон не за горами: три трендові моделі купальників на літо 2024 (фото)

На які фасони купальників варто звернути увагу у новому пляжному сезоні

Незабаром почнеться новий пляжний сезон, і щоб бути в тренді потрібно підібрати стильний купальник. Влітку 2024 року в моді будуть спортивні та контрастні купальники, а також білизняний стиль.

Спортивні купальники допоможуть підкреслити фігуру, контрастні дуже ефектно виглядають на засмаглому тілі, а купальники у білизняному стилі зроблять вас справжньою пляжною спокусницею, пише Marie Claire. Пропонуємо розглянути ближче трендові купальники на літо 2024.

Спортивні купальники

Цей фасон купальників, найчастіше суцільних, дуже нагадує купальні костюми спортсменів. Вони виглядають досить скромно, але при цьому здатні підкреслити всю красу спортивної фігури. А якщо потрібно, ще й приховують недоліки.

Фото: Pinterest

Білизняний стиль

Купальники в білизняному стилі — це модний тренд, який активно набирає популярність і в новому пляжному сезоні вони будуть на самому піку. Такий фасон купальників підкреслює жіночні форми та красиву фігуру, яку жінки відточують до літа. Білизняний стиль виглядає дуже ефектно, а ще добре сидить, не доставляючи дискомфорту.

Фото: Pinterest

Контрастні купальники

Купальники контрастних відтінків також будуть в моді у пляжному сезоні 2024. Вони дозволяють експериментувати з кольорами та окантовками, що дає можливість створювати зухвалі та оригінальні пляжні образи.

Фото: Pinterest

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