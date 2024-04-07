Готуємось до пляжного сезону: які купальники будуть у тренді влітку 2024 (фото)

Найпопулярніші купальники на літо 2024

Весна порадувала теплою погодою, а там не встигнете озирнутися і настане літо. Отже, саме час підбирати купальники на новий сезон. "Телеграф" вже розповідав, яке взуття буде на піку трендів цієї весни, а сьогодні ділиться, які купальники будуть в моді влітку 2024 року.

Як виявилось, серед найпопулярніших будуть злиті та блискучі купальники, пише bigmir.net. Також варто звернути увагу на монокіні та купальники у стилі ретро.

Злиті купальники

Цього літа на зміну традиційним бікіні прийдуть злиті моделі купальників. Варто звернути увагу на лаконічні та спортивні моделі злитих купальників. А для сміливих модниць підійдуть спокусливі купальники із пікантними вирізами.

Фото: Pinterest

Монокіні

Купальники-монокіні — це поєднання злитого купальника та бікіні. Це досить відверті моделі купальників, які виглядають дуже жіночно та підкреслюють фігуру.

Фото: Pinterest

Стиль ретро

У новому пляжному сезоні на піку трендів будуть купальники в стилі ретро. Це купальники, у яких закриті труси з високою талією та топ на широких бретелях. Зверніть увагу на чорно-білі моделі, в горох і клітину.

Фото: Pinterest

Блискучі купальники

Літній тренд на все блискуче торкнеться і купальників. Стилісти радять підбирати моделі з люрексу або купальники у відтінках металік. Такі купальники гарно сяють на сонці та підкреслюють фігуру.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про п’ять трендових головних уборів на весну 2024 року. Кожна модниця знайде собі щось до смаку.