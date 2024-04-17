На мінливу та дощову погоду: яке пальто буде актуальним навесні

Ця річ не буде зайвою у вашому гардеробі

Навесні погода ще часто змінюється: після тривалого тепла можуть раптово настати дощі та грози. Відповідно, не варто поки ховати далеко теплі речі, бо вони вам ще знадобляться. Нещодавно ми розповідали, як носити бежевий тренч навесні. А тепер дізнайтеся, яке пальто буде мегастильним у цьому сезоні.

Найтрендовішим пальтом навесні 2024 року буде саме вкорочене, пише ELLE. При чому варіантів, на яких можна зупинитися є чимало — приталені, з акцентом на плечах, з А-силуетом, з ремінцем.

Особливу увагу модні експерти закликають звернути на пальта прямого крою. Таке вважається однією з найкращих моделей цієї весни. З кольорами краще не експериментувати і обирати класику — чорні, бежеві, молочні та білі відтінки. Тоді зможете носити таке пальто протягом багатьох років.

Дизайнери рекомендують міксувати короткі пальта з мініспідницями та сукнями. З взуття — обирайте високі чоботи, лофери чи навіть ультрамодні цього сезону балетки зі шкарпетками.

Ще один цікавий варіант — пальто, довжиною до стегон. Воно дуже схоже на піджаки з щільної тканини. Це виглядає стильно та свіжо. Тож ця новинка стане вдалим доповненням гардеробу. Поєднуйте це пальто з штанами прямого крою, короткими шортами, легінсами, спідницями міді та мінісукнями.

У цьому сезоні у моду повертається А-подібний силует, який вже був колись популярний. Цей варіант — про свободу та впевнене проявлення себе. Оскільки моделі з цим силуетом — зазвичай довгі, його радять одягати на короткі речі — шорти та спідниці, поєднуючи з високим взуттям.

Раніше "Телеграф" писав, які моделі купальників будуть трендовими у цьому сезоні. Варто звернути увагу на спортивні варіанти, а також білизняні. Будете мати спокусливий вигляд.