Бежевий тренч досі актуальний: з чим його носити навесні 2024, щоб виглядати стильно
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Бежевий тренч не втратить своєї актуальності навесні 2024
Тренч — головний тренд цієї весни. Цьогоріч в моді неординарні речі та яскраві кольори, тому може здатися, що бежевий тренч відійшов на задній план. Однак треба знати, як правильно його стилізувати.
Якщо додати яскраві акценти бежевий тренч матиме "свіжий" та актуальний вигляд. Про це розповіли на vogue.
Як стилізувати бежевий тренч
Графічний принт
Бежевий тренч — базова річ, яка підходить до будь-яких речей. Варто поєднати його з графічним дизайном та яскравим принтом, який додасть барв у ваш образ.
Літні аксесуари
Варто спробувати змішати сезони. Можна спробувати поєднати плетену сумку з бежевим тренчем замість важкої шкіряної. Так лук виглядатиме легко і невимушено.
Довжина міді
Такий тренд для тих, хто полюбляє стриманий стиль. Одягнути бежевий тренч і спідницю довжини міді — найкраще рішення, особливо якщо поєднати їх з високими чоботами.
Вечірня сукня
Таке поєднання виглядає стильно, красиво і елегантно. Це комбо — комбінація розслабленості, зручності і вишуканості. Якщо додати акцентні аксесуари та грубі черевики — всі погляди точно будуть прикуті до вас.
Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити штани skinny цієї весни. Тепер на передній план виходять лаконічні моделі, які гармонійно вписуються у будь-який стиль.