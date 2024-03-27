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Бежевий тренч досі актуальний: з чим його носити навесні 2024, щоб виглядати стильно

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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З якими речами поєднати тренч бежевого кольору
З якими речами поєднати тренч бежевого кольору. Фото Згенеровано ШІ (Телеграф)

Бежевий тренч не втратить своєї актуальності навесні 2024

Тренч — головний тренд цієї весни. Цьогоріч в моді неординарні речі та яскраві кольори, тому може здатися, що бежевий тренч відійшов на задній план. Однак треба знати, як правильно його стилізувати.

Якщо додати яскраві акценти бежевий тренч матиме "свіжий" та актуальний вигляд. Про це розповіли на vogue.

Як стилізувати бежевий тренч

Графічний принт

Бежевий тренч — базова річ, яка підходить до будь-яких речей. Варто поєднати його з графічним дизайном та яскравим принтом, який додасть барв у ваш образ.

Бежевий тренч і гарфічний дизайн
Фото: vogue

Літні аксесуари

Варто спробувати змішати сезони. Можна спробувати поєднати плетену сумку з бежевим тренчем замість важкої шкіряної. Так лук виглядатиме легко і невимушено.

Бежевий тренч
Фото: vogue

Довжина міді

Такий тренд для тих, хто полюбляє стриманий стиль. Одягнути бежевий тренч і спідницю довжини міді — найкраще рішення, особливо якщо поєднати їх з високими чоботами.

Бежевий тренч і спідниця міді
Фото: pinterest

Вечірня сукня

Таке поєднання виглядає стильно, красиво і елегантно. Це комбо — комбінація розслабленості, зручності і вишуканості. Якщо додати акцентні аксесуари та грубі черевики — всі погляди точно будуть прикуті до вас.

Бежевий тренч і вечірн сукня
Фото: vogue

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити штани skinny цієї весни. Тепер на передній план виходять лаконічні моделі, які гармонійно вписуються у будь-який стиль.

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#Стиль #Тренди #Тренч