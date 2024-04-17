На переменную и дождливую погоду: какое пальто будет актуальным весной

Эта вещь не будет лишней в вашем гардеробе

Весной погода часто меняется: после длительного тепла могут внезапно наступить дожди и грозы. Соответственно, не стоит пока прятать далеко теплые вещи, потому что они вам еще понадобятся. Недавно мы рассказывали, как носить бежевый тренч весной. А теперь узнайте, какое пальто будет мегастильным в этом сезоне.

Самым трендовым пальто весной 2024 года будет именно укороченное, пишет ELLE. Причем вариантов, на которых можно остановиться, есть немало — приталенные, с акцентом на плечах, с А-силуэтом, с ремешком.

Особое внимание модные эксперты призывают обратить на пальто прямого кроя. Такое считается одной из самых лучших моделей этой весной. С цветами лучше не экспериментировать и выбирать классику – черные, бежевые, молочные и белые оттенки. Тогда можете носить такое пальто в течение многих лет.

Дизайнеры рекомендуют миксовать короткие пальто с мини-юбками и платьями. Из обуви – выбирайте высокие сапоги, лоферы или даже ультрамодные в этом сезоне балетки с носками.

Еще один интересный вариант – пальто, длиной до бедер. Оно очень похоже на пиджаки из плотной ткани. Это выглядит стильно и свежо. Так что эта новинка станет удачным дополнением гардероба. Совместите это пальто с брюками прямого кроя, короткими шортами, леггинсами, юбками миди и мини-платьями.

В этом сезоне в моду возвращается А-образный силуэт, который был когда-то популярен. Этот вариант — о свободе и уверенном проявлении себя. Поскольку модели с этим силуэтом обычно длинные, его советуют одевать на короткие вещи — шорты и юбки, сочетая с высокой обувью.

Ранее "Телеграф" писал, какие модели купальников будут трендовыми в этом сезоне. Следует обратить внимание на спортивные варианты, а также бельевые. Будете выглядеть соблазнительно.