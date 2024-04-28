З чим поєднати лофери весною 2024: найтрендовіші ідеї стилізації (фото)

Це взуття дуже зручне і стильне

Цьогоріч у тренді незмінна класика — лофери. Оскільки у 2024 році в моді комфортний та практичний одяг та взуття, ці туфлі займають одне з перших місць серед трендів. Раніше ми розповідали, як стилізувати трикотажний жилет, а тепер ділимося, з чим носити лофери.

Лофери — це зручне взуття зі шкіри, екошкіри чи замші. Деякі моделі прикрашають масивними елементами, а класичні виконані здебільшого в одному відтінку та без орнаментів. Як їх стилізувати, розповідає "Телеграф".

З чим носити лофери навесні 2024

З костюмом

Ці туфлі можна поєднати із класичним піджаком та брюками або ж обрати джинси вільного крою. Так ваш лук матиме стильний, класичний та вишуканий вигляд.

Фото: pinterest

З гольфами

Цьогоріч в моду увійшли довгі гольфи різних кольорів. Якщо поєднати їх з лоферами, мінісукнею та масивним піджаком, ви матимете стильний вигляд. Така комбінація створює ефект "голих ніг ", візуально їх видовжує і робить стрункішими.

Фото: pinterest

З довгою спідницею

Цей лук зручний і стильний водночас. Спідниця максі стала трендом цієї весни. Обіграти такий лук можна топом, акцентною сумкою та масивним піджаком.

Фото: pinterest

З джинсами

Для створення більш повсякденного образу для вечірніх прогулянок можна поєднати лофери із джинсами. Футболка оверсайз та сонцезахисні окуляри з широкою оправою ідеально доповнять цей лук.

Фото: pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити балетки цієї весни. Ці туфлі на низькому ходу чудово поєднуються в образах і вражають різноманітністю моделей.