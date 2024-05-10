Пора готуватися до літа: які купальники будуть на піку трендів у новому пляжному сезоні (фото)

У цих купальниках ви станете справжньою королевою пляжу

Незабаром настане літо, а значить саме час готуватися до пляжного сезону і обрати новий стильний купальник. "Телеграф" вже розповідав про найтрендовіші сукні на літо, а сьогодні ділиться, які купальники будуть у моді в новому пляжному сезоні.

Як виявилося, цього літа стилісти наголошують на купальниках з високою посадкою, пише bigmir.net. Пропонуємо розібратися, як вони виглядають і що буде особливо популярним у новому пляжному сезоні.

Купальник із літнім принтом

У новому пляжному сезоні на піку трендів будуть купальники з яскравими та соковитими літніми принтами. Квіткові та природні принти, малюнки та яскраві відтінки купальників зроблять вас справжньою королевою пляжу. І не забуваємо про високу посадку.

Фото: Pinterest

Купальник у ретро-стилі

Мода циклічна і в тренди знову повертаються ретро-купальники, як у старих голлівудських фільмах. Смугасті, у горошок, романтичні чи скромні ретро-купальники підкорюють модниць у всьому світі. Так що сміливо вибирайте таке вбрання на пляж і не прогадаєте.

Фото: Pinterest

Купальник з поясом

Купальник з високою посадкою та незвичайним поясом також буде у тренді. Пояс може виглядати по-різному — від тонкого ланцюжка до широкого пояса або вузької стрічки. Він підкреслить талію і зробить ваш образ жіночнішим.

Фото: Pinterest

Мінімалізм

Для любительок мінімалізму також є стильні варіанти купальників. Це можуть бути однотонні скромні купальники, які підкреслюють фігуру та засмагу. У тренді базові відтінки – чорний, білий, червоний. Однак можна вибирати і яскравіші.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, які трендові відтінки мають бути у вашому літньому гардеробі. Від металіка до ніжного персика та нейтрального рожевого.