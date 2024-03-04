Не тільки пиво: вчені визначили, яке спиртне призводить до ожиріння найбільше

Харчування, спосіб життя та генетична схильність також відіграють роль у наборі ваги

Всім відомо, що алкоголь призводить до ожиріння. Однак є такі напої, які провокують скупчення зайвого жиру на черевній порожнині найбільше.

Британські вчені провели дослідження для з’ясування того, який вид алкоголю має більший вплив на шлунок. Їхня робота називається "Жир на животі та алкоголь". Вона включає дані майже 2000 учасників віком від 40 до 79 років.

Вчені враховували різні фактори, такі як алкогольні звички, харчування та спосіб життя. А також аналізували зростання та вагу учасників, зразки крові та здійснювали перевірку жирових відкладень.

Згідно з результатами дослідження, вплив алкоголю на масу тіла та жирові відкладення різниться залежно від типу напою.

"У чоловіків і жінок, які вживають вино, не було виявлено збільшення кількості вісцерального жиру, у той час як вживання пива і міцних напоїв було пов’язане зі збільшенням черевного жиру. Біле вино не мало значного впливу на жирові відкладення, і люди, які часто вживають червоне вино, рідше страждали від надмірної ваги. Поліфеноли, що містяться у червоному вині, навіть можуть знижувати запалення та запобігати накопиченню жиру", — йдеться у доповіді.

У той же час, дослідники зазначають, що не лише вибір алкогольного напою, а й харчування, спосіб життя та генетична схильність відіграють роль у наборі ваги.

Тим часом зазначимо, що Інститут якості та ефективності охорони здоров’я вказує на небезпеку споживання надлишкової кількості алкоголю. Зазначається, що вживання 100-200 грамів алкоголю на тиждень може скоротити тривалість життя на півроку, 200-350 грамів — на два роки, а понад 350 грамів — на п’ять років. Тому важливо вживати алкоголь у помірних кількостях, якщо взагалі вживати його.

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