Не только пиво: ученые определили, какое спиртное приводит к ожирению больше всего

Питание, образ жизни и генетическая предрасположенность также играют роль в наборе веса

Всем известно, что спиртное приводит к ожирению. Однако, есть такие напитки, которые провоцируют скопление лишнего жира на брюшной полости больше всего.

Британские ученые провели исследование для выяснения того, какой вид алкоголя оказывает большее воздействие на желудок. Их работа называется "Жир на животе и алкоголь". Она включает данные почти 2000 участников в возрасте от 40 до 79 лет.

Ученые учитывали различные факторы, такие как алкогольные привычки, питание и образ жизни. А также анализировали рост и вес участников, образцы крови и осуществляли проверку жировых отложений.

Согласно результатам исследования, влияние алкоголя на массу тела и жировые отложения различается в зависимости от типа напитка.

"У мужчин и женщин, употребляющих вино, не было обнаружено увеличения количества висцерального жира, в то время как употребление пива и крепких напитков было связано с увеличением брюшного жира. Белое вино не оказывало значительного влияния на жировые отложения, и люди, употребляющие часто красное вино, реже страдали от избыточного веса. Полифенолы, содержащиеся в красном вине, даже могут снижать воспаление и предотвращать накопление жира", — говорится в докладе.

В то же время, исследователи отмечают, что не только выбор алкогольного напитка, но и питание, образ жизни и генетическая предрасположенность играют роль в наборе веса.

Между тем, отметим, что Институт качества и эффективности здравоохранения указывает на опасность потребления избыточного количества алкоголя. Отмечается, что употребление 100−200 граммов алкоголя в неделю может сократить продолжительность жизни на полгода, 200−350 граммов — на два года, а более 350 граммов — на пять лет. Поэтому важно употреблять алкоголь в умеренных количествах, если вообще употреблять его.

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