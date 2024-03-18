Намічається нова магнітна буря: коли її очікувати та якої потужності вона буде

Астросиноптики оновили графік штормів

На Сонці відбувся викид корональної маси (СМЕ), який може спровокувати магнітну бурю на Землі вже 20 березня.

Як прогнозують вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, СМЕ виник через велику нитку магнетизму, що тягнулась через південну півкулю світила. "Вогняний каньйон" утворився 17 березня.

За словами астросиноптиків, окрім геомагнітних штормів, СМЕ може стати причино полярних сяйв.

"Модель NASA грозової хмари припускає, що вона може вразити магнітне поле Землі 20 березня, викликаючи полярні сяйва у високих широтах у першу ніч Північної весни", — пояснюють фахівці.

Магнітні бурі на Землі протягом 18-24 березня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі до кінця другої декади березня.

Найближче підвищення сонячної активності прогнозується 20 березня, коли на Землі має панувати магнітна буря 5 балів. Однак вже наступного дня її сила зменшиться до "зеленого" рівня.

Потім, до 24 березня, не прогнозується будь-яких коливань.

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