Намечается новая магнитная буря: когда ее ждать и какой мощности она будет

Астросиноптики обновили график штормов

На Солнце произошел выброс корональной массы (СМЕ), который может спровоцировать магнитную бурю на Земле уже 20 марта.

Как прогнозируют ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather, СМЕ возник из-за большой нитки магнетизма, простиравшейся через южное полушарие светила. "Огненный каньон" образовался 17 марта.

По словам астросиноптиков, кроме геомагнитных штормов, СМЕ может стать причиной полярных сияний.

"Модель NASA грозового облака предполагает, что оно может поразить магнитное поле Земли 20 марта, вызывая полярные сияния в высоких широтах в первую ночь Северной весны", — объясняют специалисты.

Магнитные бури на Земле в течение 18-24 марта

Согласно графику, который был обнародован на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущения и магнитные бури до конца второй декады марта.

Ближайшее повышение солнечной активности прогнозируется 20 марта, когда на Земле должна властвовать магнитная буря 5 баллов. Однако уже на следующий день ее сила уменьшится до "зеленого" уровня.

Затем, до 24 марта, не прогнозируется каких-либо колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, порадует ли украинцев настоящая теплая весна до конца марта.