Дослідники виявили підводний світ, де мешкає понад 100 невідомих істот

Вчені дійшли висновку, що близько 90% видів у океанах ще не описані

Новозеландським інститутом вивчення водних ресурсів та атмосфери (NIWA) зроблено дослідження, завдяки якому виявило понад 100 невідомих істот біля Нової Зеландії. Зазначається, що йдеться про морські види.

Про відкриття йдеться на Ocean Census. Так, під час експедиції до 800-кілометрового сегменту Баунті-трога, розташованого на глибині до 4800 метрів біля східного берега Південного острова, команда зібрала понад 1800 зразків морських істот.

Що вдалося дослідити

Первинний аналіз вже підтвердив, що серед зібраних екземплярів понад сотня є раніше невідомими видами, включаючи різноманітних молюсків, головоногих, креветок, три види риб і потенційно новий рід коралів.

У дослідженні говориться про знахідку трьох нових видів риб, які сприймається з великою цікавістю, адже вони вважаються порівняно добре дослідженими. Однак один із зібраних зразків став справжньою загадкою для науковців, оскільки його важко було віднести до будь-якого відомого класу, з пропозиціями варіюватися від морської зірки до актиній, і існує припущення, що це може бути новий рід коралів.

Новий вид коралів

Вчені наголожують на тому, що більшість океанічного життя ще залишається невідкритим. За науковими оцінками, що понад 90% видів у океанах ще не описані.

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