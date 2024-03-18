Сколько времени нужно, чтобы обойти Марс пешком: исследование раскрыло интересные детали

Это в целом зависит от ряда факторов

Человечество всегда мечтало о Марсе, и у NASA есть амбициозные планы отправить туда астронавтов в течение следующих десятилетий. Впрочем, можно ли обойти эту планету пешком и сколько времени уйдет на это.

Как сообщает Space, новое исследование выявило интересные подробности по этому поводу. Впрочем, ответ не так прост, как может показаться на первый взгляд. Он зависит от ряда факторов, включая скорость движения, период отдыха и местность.

Какие основные параметры влияют на обход Марса

Так, Эрдал Игит, доцент кафедры физики и астрономии в Университете Джорджа Мейсона, рассказал, что для обхода Марса могут потребоваться два основных параметра: скорость движения и расстояние, которое нужно пройти. По данным исследований, если человек пройдет вдоль экватора Марса, он преодолеет примерно 21 400 км. Однако, если выбрать маршрут через полюса, это расстояние уменьшится до 21 200 км. Однако холод на полюсах может стать серьезным вызовом для астронавтов.

Относительно скорости, то средняя скорость движения человека на Марсе составит примерно почти 5 км в час. Это учитывается при условии, что астронавт передвигается с тяжелым снаряжением и в скафандре. Следовательно, если бы астронавт мог путешествовать непрерывно, обойти Марс пешком заняло бы около 4290 часов. Это означает, что на путешествие понадобится около 174 марсианских дней, которые длятся около 24,7 часов.

Впрочем, нужно учесть перерывы на отдых и еду. Если астронавт будет спать примерно 8 часов в ночь, это добавит еще 56 марсианских дней к поездке. Кроме того, на перерывы на еду, отдых и другие нужды может потребоваться еще 30-35 дополнительных дней.

Таким образом, общая продолжительность поездки может составить не менее 265 марсианских дней. Это составляет около 40% марсианского года.

Хотя идея обхода Марса пешком может показаться фантастической, она открывает много интересных аспектов поездки на эту планету. И хотя такое путешествие маловероятно в ближайшем будущем, оно может стать реальностью благодаря развитию космических технологий.

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