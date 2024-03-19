На "Небесних островах" у Африці знайдено сотні нових та унікальних видів тварин

Також було виявлено понад 100 видів рослин

На африканських "Небесних островах" знайдено сотні нових та унікальних видів тварин. Цей регіон, розташований від північного Мозамбіку до гори Муландже в Малаві, є справжньою скринею природничих багатств.

Про знахідку повідомляє IflScience. Зазначається, що цей район страждає від найвищих темпів вирубки лісів в Африці, що ставить під загрозу цей унікальний екосистемний комплекс.

Попри це, дослідники з міжнародної групи SEAMA зареєстрували велику кількість життя на цих островах. Термін "архіпелаг" тут не стосується скупчення островів, але позначає мозаїку фрагментованих ділянок лісів та луків, відокремлених один від одного. Ці ізольовані "небесні острови" є природнім багатством, де зберігаються унікальні види дикої природи.

Які види було виявлено

Дослідницька група виявила понад 200 видів, що непоширені ніде більше на планеті. Ці відкриття підкреслюють важливість захисту цього унікального екорегіону. Окрім того, ббуло виявлено 127 видів рослин.

Серед суворо ендемічних видів – тобто вони є унікальними для цієї області – було три види птахів, шість прісноводних крабів, чотири ссавці, 11 земноводних, 22 рептилії та 39 метеликів. Деякі з цих видів ніколи раніше не ідентифікувалися вченими і можуть вважатися новими видами.

На думку науковців, SEAMA заслуговує статусу нового екорегіону, який потребує особливого захисту. Збереження цього регіону має велике значення для збереження біорізноманіття та гармонії екосистем.

Своїм унікальним біорізноманіттям SEAMA завдячує великій кількості гір, які утворилися сотні мільйонів років тому. Окрім купи гірських луків, у регіоні є найбільший і найменший тропічні ліси на півдні Африки: гора Мабу та гора Ліко відповідно.

На жаль, SEAMA стикається з серйозними загрозами, включаючи втрату лісового покриву, який з 2000 року зменшився в середньому на 18% в регіоні. Більшість місцевих видів тварин залежать від лісів, що підкреслює необхідність посилення зусиль зі збереження цього району.

Співавтор дослідження, доктор Харіт Фарук, додав, що незважаючи на те, що багато видів можуть зникнути, перш ніж вони будуть задокументовані, це дослідження вже допомогло виявити сотні раніше невідомих видів. Він підкреслив важливість продовження досліджень, щоб виявити та зберегти ще більше видів у цьому унікальному регіоні.

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