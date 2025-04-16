Трамп заблокував угоду на 50 мільярдів доларів для підсилення українського ППО, — ЗМІ

Пропозиція Зеленського насправді могла бути вигідною для Штатів

Президент США Дональд Трамп відкинув пропозицію України придбати американські зенітно-ракетні комплекси Patriot на суму 50 мільярдів доларів. Йдеться про угоду, яка передбачала оплату з боку Києва коштом коштів ЄС та заморожених російських активів.

Як повідомляє BILD, українська сторона намагалася укласти угоду на придбання сотень ракет Patriot — кожна вартістю 5,5 мільйона євро — щоб захистити міста від нових атак. Після недавніх ракетних обстрілів Кривого Рогу та Сум, Київ наголосив на критичній необхідності зміцнення ППО. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова повністю оплатити поставки, і закликав США надати відповідне "пакетне рішення".

Однак Дональд Трамп на пресконференції у Білому домі заявив:

"Він (ред. — Зеленський) постійно хоче купити ракети. Але якщо ви розпочинаєте війну, повинні бути впевнені, що зможете її виграти. Ви не можете розпочати війну проти супротивника, який у 20 разів більший, і сподіватися, що вам хтось дасть ракети".

Таку відповідь американського президента назвали демонстрацією небажання США дійсно зупинити кровопролиття, попри риторику самого Трампа. Аналітики також зауважили, що, окрім моральної сторони, президент США ігнорує потенційний економічний зиск: така оборонна угода принесла б мільярди доларів американському ВПК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія очікує завершення 30-денного мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі України, однак у Кремлі наразі не мають точної дати його завершення. Заборона на атаки, згідно з домовленостями, спливає у вівторок, 16 квітня.