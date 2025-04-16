У Раді знову суперечка через воєнний стан: у "ЄС" накинулися на "слуг", але отримали миттєву відповідь

Геращенко заявила, що у ВР "немає жодної монобільшості"

Перепалки навколо чергового продовження дії воєнного стану в Україні продовжуються. У партії "Європейська солідарність", чий депутат Олексій Гончаренко відмовився голосувати за відповідний законопроєкт, вирішили покритикувати своїх опонентів по Раді за результати голосування, але отримали миттєву відповідь.

Так, співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко після голосування за продовження дії воєнного стану, публікуючи результати голосування, заявила, що у ВР "немає жодної монобільшості" зазначивши, що без "ЄС" жодне рішення б не пройшло".

За це рішення проголосували 357 депутатів, в тому числі Європейська Солідарність, яка дала 23 голоси. Слуги дали тільки 218 голосів, хоч у фракції 234 депутати. Інші, я так розумію, агенти Путіна, як сказав Стефанчук. Немає в ВР ніякої монобільшості. Навіть за закони Зеленського немає в них 226 і без голосів "ЄС" жодне рішення б не пройшло", — каже Геращенко.

Таким чином Геращенко, зокрема, відповіла на заяву голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, який, коментуючи резонансну заяву Гончаренко, сказав: "Фінальні результати кастингу Путіна в Раді вже завтра можна буде побачити — серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану".

На цю заяву Стефанчук також уже відреагував. Він зазначив, що серед фракцій, чиї представники голосували проти продовження воєнного стану, "100-відсоткове лідерство й ексклюзивність належить фракції "Європейська Солідарність".

Передісторія

15 квітня народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що голосуватиме проти продовження воєнного стану та мобілізації. У заяві Гончаренко наголосив, що ключовими причинами його рішення є відсутність механізмів демобілізації, невизначеність термінів служби та продовження практики мобілізації громадян на вулицях.

Його слова викликали жваве обговорення в соцмережах, зокрема, частина користувачів та публічних осіб звинуватили Гончаренка у популізмі та відхиленні від офіційної позиції партії.

Свою позицію щодо можливого голосування проти продовження воєнного стану висловив і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. У своєму повідомленні він написав: "Фінальні результати кастингу Путіна в Раді вже завтра можна буде побачити — серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану".

У відповідь співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко тоді заявила, що політична сила підтримувала і надалі підтримуватиме продовження мобілізації та воєнного стану як ключові інструменти для захисту України від російської агресії.

16 квітня у Раді продовжили дію воєнного стану. Єдиний, хто голосував проти - Гончаренко.

Раніше "Телеграф" писав, що місцеві вибори в Україні 30 жовтня можуть відбутися лише з дозволу Верховної Ради.