Вік близько 9 тисяч років: вчені знайшли найстаріші в світі голки (фото)

Проте суперечки щодо їх використання точаться досі

Поки італійські археологи розбираються з невідомими римськими артефактами, їхні колеги знаються на незвичайній знахідці "родом" із західного Тибету. Справа в тому, що ще 2020 року під час розкопок біля озера Сяда Ко було виявлено шість незвичайних кам’яних артефактів із загостреним кінцем з одного боку та з отвором в іншому.

Тільки зараз їх удалося ідентифікувати. За інформацією видання Аrkeonews, предмети ідентифіковані як найстаріші кам’яні швейні голки у світі.

Стародавні кам’яні голки

Знахідки датуються періодом з 7049 по 6568 до нашої ери, тобто їм близько 9 тисяч років. Передбачається, що голки використовували не тільки для простої роботи, але й для більш складної - наприклад, для шиття наметів.

Цікавим є той факт, що на голках є сліди червоної фарби. Вчені припускають, що цей колір відганяє злих духsd і ніби оживляє кам’яні інструменти.

Фрагмент стародавньої кам’яної голки

Однак не всі дотримуються думки, що ці знахідки є голками. На думку деяких? голки "надто тупі" для шиття і припускають, що це "особисті прикраси". Також вважається, що ці предмети могли використовуватись для виготовлення рибальських мереж.

А ось у Туреччині дослідники виявили звернення короля Коммагени Антіоха I до народу. Його вік становить 2100 років.