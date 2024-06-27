Возрастом около 9 тысяч лет: ученые нашли самые старые в мире иголки (фото)

Однако споры относительно их использования идут до сих пор

Пока итальянские археологи разбираются с неизвестными римскими артефактами, их коллеги разбираются с необычной находкой "родом" из западного Тибета. Дело в том, что еще в 2020 году во время раскопок у озера Сяда Ко было обнаружено шесть необычных каменных артефактов с заостренным концом с одной стороны и с отверстием в другом.

Только сейчас их удалось идентифицировать. По информации издания Аrkeonews предметы идентифицированы как самые старые каменные швейные иглы в мире.

Древние каменные иголки

Находки датируются периодом с 7049 по 6568 год до нашей эры, то есть им около 9 тысяч лет. Предполагается, что иглы использовали не только для простой работы, но и для более сложной — например, для шитья палаток.

Интересным является тот факт, что на иголках есть следы красной краски. Ученые предполагают, что этот цвет отгоняет злых духов и как бы оживляет каменные инструменты.

Фрагмент древней каменной иглы

Однако не все придерживаются мнения, что эти находки являются иголками. По мнению некоторых иглы "слишком тупые" для шитья и предполагают, что это "личные украшения". Также считается, что эти предметы могли использоваться для изготовления рыболовных сетей.

А вот в Турции исследователи обнаружили обращение короля Коммагены Антиоха I к народу. Его возраст составляет 2100 лет.