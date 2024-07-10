На Солнце появилась группа пятен больше Земли: станут ли они причиной магнитных бурь
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На светили снова назревает "дискотека"
Солнечное пятно AR3738, только недавно повернувшееся лицом к Земле, становится очень большим. Оно может спровоцировать магнитные бури, однако на этой неделе пока предполагаются 4-балльные штормы.
AR3738 находится в группе солнечных пятен, выросших за 5 дней до размера, который в 10 раз больше нашей планеты. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.
Они имеют бета-гамма магнитное поле, содержащее энергию для геоэффективных солнечных вспышек.
Магнитные бури на Земле 10-14 июля
В эти дни прогнозируются однодневные и двухдневные геомагнитные штормы 4 балла, которые должны продержаться перед выходными и в конце недели.
Согласно прогнозу Meteoagent, 4-балльные магнитные бури ожидаются 11-12 и 14 июля. Между этими датами будет царить минимальная солнечная активность, которая будет колебаться от 2 до 3 баллов мощности.
Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторым регионам Украины повезет в ближайшие дни, ведь их накроют дожди с грозами.