Незвичайний оператор: в Австралії морських левів відправили знімати дно (відео)

Морські леви належать до зникаючих видів

Австралійські вчені змогли дослідити підводні локації проживання морських левів не нанесені на карту завдяки самим морським левам. Вони використали їх як відеооператорів.

Вчені наділи камери на дорослих самиць морських левів. Маленькі камери прикріпили до неопрену, а потім до хутра. Вага камери складала менш як 1% ваги левиці і не заважала руху тварин. Коли самиці повернулись аби годувати дитинчат — камери зняли.

Науковці використовували супутникові GPS-реєстратори для морських левів і могли відстежувати їхнє розташування в режимі реального часу. Використовуючи відеодані, зняті морськими левами, дослідники визначили шість місць існування, що охоплюють 5000 квадратних кілометрів морського дна на півдні Австралії.

Ці дані можуть не тільки допомогти надати важливу інформацію для захисту видів, що перебувають під загрозою зникнення, але також можуть бути використані для дослідження інших морських видів, що представляють інтерес. Загалом левиці зняли майже 90 годин відео.

Морські леви це зникаючий вид, популяція якого скоротилися більш ніж на 60% за останні 40 років.

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